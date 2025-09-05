Ejército da su versión por muerte de lideresa en Ituango: Clan del Golfo utilizó la comunidad como escudo humano

Resumen: El comunicado oficial reitera el compromiso del Ejército con la seguridad de la población de Ituango y la lucha contra los grupos armados organizados que operan en la zona

El Ejército Nacional de Colombia ha confirmado que se enfrentó al Clan del Golfo en el municipio de Ituango, Antioquia, en medio de un ataque que resultó en la captura de cuatro presuntos criminales y la muerte de otros dos. La confrontación, que tuvo lugar en la vereda El Ceibo, se desató luego de que el grupo armado utilizara a la población civil como «escudo humano» para obstruir la acción de las tropas.

Según un comunicado oficial de la Séptima División del Ejército, las tropas se encontraban desarrollando una operación militar para proteger a los habitantes de los constantes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. En ese contexto, los integrantes del Clan del Golfo, de la Subestructura Luis Hernando Rozo Bertel, atacaron a los soldados desde una zona boscosa y varias viviendas, poniendo en riesgo la vida e integridad de los civiles.

El ataque, que se calificó como una grave violación a los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, fue repelido por los militares en un acto de legítima defensa. Como resultado de la operación, los soldados lograron capturar a cuatro integrantes de la estructura criminal y neutralizar a otros dos sujetos que vestían prendas militares y portaban armas de largo alcance, además de material de guerra, intendencia y comunicaciones.

Lamentablemente, después de los combates, se confirmó la muerte de una mujer en circunstancias que aún son materia de investigación. El Ejército Nacional ha facilitado el ingreso de la policía judicial a la zona para que se realicen los actos urgentes, garantizando así la transparencia e independencia en el proceso de esclarecimiento de los hechos.

El comunicado oficial reitera el compromiso del Ejército con la seguridad de la población de Ituango y la lucha contra los grupos armados organizados que operan en la zona. La institución militar ha asegurado que continuará adelantando operaciones sostenidas contra estas estructuras criminales, con el objetivo de proteger a la población civil de confrontaciones, desplazamientos forzados, homicidios y confinamientos.

La Séptima División del Ejército Nacional ha reiterado su compromiso con la seguridad de los antioqueños y ha hecho un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier tipo de actividad criminal que ponga en riesgo la vida y la dignidad de los ciudadanos. La lucha contra el crimen organizado en el país es una prioridad para la Fuerza Pública, que sigue trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en los territorios.