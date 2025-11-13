Menú Últimas noticias
    Ejército adelanta campaña en Yarumal contra minas antipersonal ¡Salvando vidas!

    El mensaje central de la campaña es una regla de oro que puede salvar vidas…

    Ejército adelanta campaña en Yarumal contra minas antipersonal ¡Salvando vidas!

    Resumen: Batallón de Desminado en Yarumal, Antioquia, refuerza campaña de prevención contra minas antipersonal. El mensaje que salva vidas: ¡No toque, no mueva y no fotografíe artefactos explosivos!

    Minuto30.com.– En el municipio de Yarumal, Antioquia, los promotores del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.º 7 están llevando a cabo una intensa campaña para fortalecer la prevención del riesgo por artefactos explosivos. La iniciativa busca proteger a la población civil en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

    Para garantizar que el mensaje llegue a todos los rincones, el Batallón está utilizando múltiples canales: emisoras comunitarias, perifoneo y charlas directas con estudiantes y familias. Esta estrategia integral busca que la información sobre el riesgo de minas antipersonal sea constante y fácil de recordar.

    El Mensaje que Salva Vidas

    El mensaje central de la campaña es una regla de oro que puede salvar vidas: «una mina antipersonal no se toca, no se mueve y no se fotografía». Se enfatiza la necesidad de reportar inmediatamente cualquier objeto sospechoso a las autoridades, sin manipularlo bajo ninguna circunstancia.

    Esta labor de prevención es fundamental para la construcción de la paz. El Batallón de Desminado Humanitario N.º 7 reitera su compromiso con la seguridad de la comunidad, llevando mensajes que salvan vidas y contribuyen a crear territorios más seguros y libres de la amenaza de explosivos.


