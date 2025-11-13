Ejército adelanta campaña en Yarumal contra minas antipersonal ¡Salvando vidas!

Resumen: Batallón de Desminado en Yarumal, Antioquia, refuerza campaña de prevención contra minas antipersonal. El mensaje que salva vidas: ¡No toque, no mueva y no fotografíe artefactos explosivos!

Minuto30.com.– En el municipio de Yarumal, Antioquia, los promotores del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.º 7 están llevando a cabo una intensa campaña para fortalecer la prevención del riesgo por artefactos explosivos. La iniciativa busca proteger a la población civil en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

Para garantizar que el mensaje llegue a todos los rincones, el Batallón está utilizando múltiples canales: emisoras comunitarias, perifoneo y charlas directas con estudiantes y familias. Esta estrategia integral busca que la información sobre el riesgo de minas antipersonal sea constante y fácil de recordar.

El Mensaje que Salva Vidas

El mensaje central de la campaña es una regla de oro que puede salvar vidas: «una mina antipersonal no se toca, no se mueve y no se fotografía». Se enfatiza la necesidad de reportar inmediatamente cualquier objeto sospechoso a las autoridades, sin manipularlo bajo ninguna circunstancia.

Esta labor de prevención es fundamental para la construcción de la paz. El Batallón de Desminado Humanitario N.º 7 reitera su compromiso con la seguridad de la comunidad, llevando mensajes que salvan vidas y contribuyen a crear territorios más seguros y libres de la amenaza de explosivos.