Cinco muertos del Clan del Golfo y un menor rescatado tras ofensiva militar en Abriaquí, Antioquia

Una contundente operación militar del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, golpeó duramente a las estructuras del Clan del Golfo en el occidente de Antioquia durante la madrugada de este miércoles, 29 de octubre.

La acción es una respuesta directa a la orden del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de intensificar la ofensiva operacional contra los grupos armados organizados en el departamento.

Según información preliminar, los enfrentamientos se registraron en una zona rural del municipio de Abriaquí, luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar un campamento utilizado por el Clan del Golfo.

Esta estructura era usada para planear extorsiones, controlar rutas del narcotráfico y coordinar ataques armados en municipios del norte y Bajo Cauca antioqueño.

Tras varios minutos de combate, el resultado de la intervención deja, hasta el momento, el saldo de al menos cinco integrantes muertos en desarrollo de operaciones militares.

Además de incautación de material de guerra, incluyendo fusiles, munición, equipos de comunicación y elementos de intendencia.

Las autoridades también informaron sobre el rescate de un menor de edad que había sido reclutado forzosamente por el Clan del Golfo.

Las autoridades continúan las operaciones de registro y verificación para determinar la identidad de los abatidos y establecer si entre ellos se encontraban cabecillas o coordinadores de las subestructuras que operan en la región.

“Nuestra prioridad es salvaguardar la vida y la integridad de cada uno de los antioqueños”, dijo el ministro Sánchez, respondiendo al clamor de los líderes regionales, incluyendo al gobernador Andrés Julián Rendón, por una mayor presencia de la Fuerza Pública.

