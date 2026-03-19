Resumen: Ejército abatió a alias ‘Máquina’ y capturó a otro presunto integrante del Clan del Golfo en Frontino; incautaron armas y munición.

Ejército abatió a alias ‘Máquina’ y capturó a otro presunto integrante del Clan del Golfo en Frontino, Antioquia

Un contundente golpe contra el Clan del Golfo fue asestado por el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Frontino, Antioquia, tras una ofensiva militar que dejó a alias ‘Máquina’ abatido y otro integrante capturado.

La operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 General Pedro Justo Berrío, adscritas a la Cuarta Brigada, en medio de intensos enfrentamientos con esta estructura armada ilegal.

Según el reporte oficial, en el desarrollo de la operación fue neutralizado alias ‘Máquina’, señalado como cabecilla de una comisión armada en esta subregión.

De acuerdo con información de inteligencia, este hombre estaría vinculado a un ataque ocurrido en septiembre de 2025 en el corregimiento de Musinga, donde tres soldados resultaron heridos.

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Durante los combates también fue capturado alias ‘Jony Rivera’, quien resultó lesionado en medio del cruce de disparos. Las autoridades confirmaron que este individuo tenía una orden de captura vigente por delitos sexuales. Tras su captura, recibió atención médica por parte de enfermeros de combate, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y posteriormente fue trasladado en helicóptero hacia Medellín para recibir atención especializada.

En el lugar de los hechos, las tropas lograron incautar un importante arsenal compuesto por dos fusiles, siete proveedores, más de 680 cartuchos de munición, además de material de intendencia y equipos de comunicación.

Con este resultado, el Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar las operaciones militares en la región con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y garantizar la seguridad de las comunidades en el departamento de Antioquia.

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