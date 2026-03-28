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    ¡Ejemplo de unión! Transportadores y habitantes de la ruta lechera repararon con sus propias manos la vía a Medellín

    Según empresas de transporte y habitantes de los municipios, la ruta lechera se encontraba en un estado deplorable

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ejemplo de unión! Transportadores y habitantes de la ruta lechera repararon con sus propias manos la vía a Medellín

    Resumen: La comunidad fue enfática en señalar que esta intervención nace de la necesidad extrema, pues la vía —vital para el transporte de leche y productos agrícolas— se encontraba en un estado deplorable

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Los habitantes y empresarios de los municipios de San Pedro de los Milagros, Entrerríos y Belmira decidieron unir esfuerzos este sábado para realizar el mantenimiento preventivo de la vía que los comunica con la capital antioqueña.

    Importantes vías “abandonadas”

    Bajo el lema “Cuando las vías nos necesitan, el sector transportador responde”, empresas emblemáticas de la región como Coopetransa, Expreso Belmira y Ruta del Norte lideraron, junto con vecinos de los tres municipios, una jornada de parcheo y adecuación de tramos críticos.

    Fotos: Cortesía

    A la iniciativa se sumaron empresarios locales y ciudadanos que, con palas, maquinaria y material de afirmado, intervinieron puntos donde los huecos ya ponían en riesgo la seguridad de pasajeros y carga.

    La comunidad fue enfática en señalar que esta intervención nace de la necesidad extrema, pues la vía —vital para el transporte de leche y productos agrícolas— se encontraba en un estado deplorable.

    “Todo esto lo estamos haciendo los de dichos pueblos (…) ya que contamos con una vía en total abandono por parte de quienes deberían mantenerla”, manifestó uno de los líderes de la jornada a Minuto30.

    Fotos: Cortesía

    Seguridad y bienestar

    El objetivo primordial de esta acción comunitaria es garantizar que los vehículos de servicio público y particulares puedan transitar sin el temor a accidentes o daños mecánicos graves.

    Los transportadores recordaron que ellos no solo recorren los caminos, sino que sus vidas y sustentos dependen de que estos sean transitables.

    Fotos: Cortesía

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    Fotos: Cortesía

    Fotos: Cortesía

    Fotos: Cortesía

    Fotos: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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