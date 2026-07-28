Resumen: Los usuarios en redes exigen que la Secretaría de Movilidad de Bogotá tome cartas en el asunto, aplique los comparendos respectivos por esta maniobra peligrosa y proceda con el cobro coactivo o la inmovilización del vehículo ante la millonaria deuda represada.

¡Eh ave maría, pasate Jesusita por el sardinel! Imprudente conductor no esperó el taco en Bogotá

Minuto30.com .- Lo que parecería una maniobra sacada de una pista de todoterrenos, fue la «solución» de un conductor para evadir el tráfico en el norte de Bogotá. Un video aficionado captó el indignante momento en que una camioneta Nissan decide ignorar cualquier norma vial y treparse por un separador, desatando la furia en redes sociales.

La paciencia y el respeto por la cultura ciudadana en la capital del país vuelven a quedar en entredicho frente a actos de extrema imprudencia. En las últimas horas, las redes sociales han servido como tribunal público para denunciar a un conductor que, sin el más mínimo reparo, utilizó la infraestructura pública como su ruta personal de escape.

La maniobra que encendió las redes

El hecho, que rápidamente comenzó a escalar en las plataformas digitales, muestra con claridad a una camioneta de marca Nissan superando los bordes de concreto del separador vial en el norte de Bogotá.

Más allá del evidente daño al mobiliario urbano y del riesgo inminente de causar un accidente con otros vehículos, motociclistas o peatones, lo que verdaderamente enardeció a la comunidad fue lo que se descubrió minutos después al investigar la placa del vehículo.

Un ‘prontuario’ vial que supera los 3 millones

Como es costumbre, la ciudadanía digital no tardó en hacer su propia veeduría. Al consultar los registros oficiales de movilidad, los internautas se encontraron con una cifra que explica mucho sobre el comportamiento al volante del infractor:

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Deuda astronómica: El propietario del vehículo registra un acumulado que supera los $3.000.000 de pesos en multas de tránsito.

Conducta reiterativa: Semejante suma en comparendos pendientes deja en evidencia que la peligrosa maniobra del separador no es un «desliz» de un día de afán, sino que obedece a un patrón de irrespeto constante por las normas de tránsito.

Por el momento, los usuarios en redes exigen que la Secretaría de Movilidad de Bogotá tome cartas en el asunto, aplique los comparendos respectivos por esta maniobra peligrosa y proceda con el cobro coactivo o la inmovilización del vehículo ante la millonaria deuda represada.