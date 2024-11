El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa modalidad del snowboard seis años antes, que acabó decimotercero este viernes la clasificación para las pruebas de esa competición que se disputan este fin de semana en Guaduri, manifestó a EFE desde esa estación georgiana que tiene "ganas de 'reventarlo' y lograr un buen resultado" que le permita "avanzar en la general", en la que ocupa la quinta plaza.

El campeón guipuzcoano cubrió el circuito en un minuto, nueve segundos y 22 centésimas y se quedó a un segundo y 83 centésimas del canadiense Eliot Grondin (1:07.39), que dominó la bajada que determina los cruces en competición por delante del australiano Cameron Bolton y del italiano Lorenzo Sommariva, que -a seis y a 63 centésimas, respectivamente, del norteamericano- concluyeron la 'cuali' en segundo y tercer lugar.

"La pista es 'planita'; pero bueno, me gusta. Sí es cierto que la salida es un poco extraña y he fallado ahí durante la clasificación, porque si no caes en un punto exacto pierdes un poco de velocidad. Y luego es algo complicado para adelantar, creo que sólo hay un par de sitios", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Georgia, 'Luki', nacido en San Sebastián hace 29 años

"A ver si mañana no cometo el error éste de la salida, porque me estoy viendo bien. Tengo muchas ganas. Muchas ganas de reventarlo; a ver si logramos otro buen resultado y avanzamos en la clasificación" , explicó a Efe el campeón mundial de 2021.

Por: EFE