«Eres un egoísta»: ‘Supermán’ López a Mas tras abandonar la Vuelta

Bogotá, 9 dic (EFE).- Miguel Ángel ‘Supermán’ López calificó de «egoísta» al español Enric Mas durante la crisis vivida por Movistar durante la penúltima etapa de la Vuelta a España en la que el colombiano abandonó y días después derivó en su salida anticipada de la formación telefónica.

López cuestionó la sinceridad de su excompañero, quien le manifestó que habían intentado ayudarle para impedir que abandonara la Vuelta, como finalmente ocurrió ese día, según dijo en el programa ‘Chupando Rueda’, del canal RCN.

«¿Intentó ayudarme? Con la envidia y el egoísmo que seguramente lo caracterizan», dijo con ironía el colombiano, quien tras su polémica salida de Movistar ha vuelto a las filas del Astana

Reveló además que en esa fracción Mas le recriminó por «tirar» del grupo cuando él ya se había ido al frente.

«Lo vi y se lo dije en su cara: yo contigo no quiero compartir una carrera más porque eres un egoísta», expresó.

López, que era tercero en la general al arrancar esa penúltima etapa, vio como el australiano Jack Haig y el suizo Gino Mader, que también entraron en la escapada de los mejores, le superaban en la clasificación y le dejaban sin un puesto en el podio.

Frustrado por la pérdida de tiempo y la imposibilidad de alcanzar a los rivales que amenazaban su posición de privilegio, al de Pesca no consiguieron convencerle de que retomara la carrera, ni su director Patxi Vila, ni el veterano Imanol Erviti, que hablaron con él para que lo hiciese.

Horas después su director de equipo, Eusebio Unzue, habló de los hechos como una experiencia nunca vivida antes y dejó entrever que lo ocurrido podía hacerse replantear la continuidad de López en el equipo.

Dos días antes el corredor se había proclamado ganador de la etapa reina de la ronda española al ser el primero en cruzar la cima del Gamoniteiru.

Fue la primera victoria del Movistar en la pasada edición de la Vuelta y la primera para el ciclista colombiano cuatro años después de la que conquistó en Calar Alto en 2017.

«El ambiente en Movistar siempre fue muy tenso. Enric siempre que yo estaba adelante buscaba la forma de estar primero que yo, los roles no estaban claros», añadió López.

Pasados tres mes del polémico incidente, López da nuevos matices para describir lo ocurrido ese 4 de septiembre. «Yo no me retiro», y a continuación concluye: «A mí me retiran».