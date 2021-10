Egan Bernal contó que el perro criollo que adoptó su hermano fue envenenado

El ciclista colombiano Egan Bernal contó que el perro criollo que adoptó su hermano hace un año fue víctima de envenenamiento.

A través de sus redes sociales, el ciclista afirmó que ‘Yako’, como se llamaba la mascota se su familia, murió envenenado junto con otra perrita, «en brazos de mi hermano y con la impotencia de no poder hacer nada pues ya era demasiado tarde», detalló Egan Bernal en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Egan relató: «Ayer en la tarde nuestro Yako murió envenenado junto con otra perrita (Zorra) en brazos de mi hermano y con la impotencia de no poder hacer nada pues ya era demasiado tarde. Era un ser importante para nosotros y no es justo… De verdad que no es justo!! Que haya gente que sea capaz de envenenar a un animalito y hacerlo sufrir de tal manera. De verdad alguien que sea capaz de esto está muy mal. Creo que no solo se trata de perros, son seres fieles y especiales. Y nadie tiene derecho de acabar con la vida de un ser tan inocente de la forma que lo hicieron».

Egan Bernal contó la historia del envenenamiento de su perro

«YAKO era el nombre del perro que hace menos de un año mi hermano había adoptado, se convirtió rápidamente en un miembro importante en nuestra familia; era El Niño rebelde, el que rompía todo y nunca estaba quieto. Pero era nuestro Yako, molestaba siempre a mis otros bebés, le hacía compañía a mi mamá. Era el típico perro que cuando estaba se hacía sentir, ahora tal vez sin quererlo va a hacer sentir su ausencia, intentaba ser el alfa, protegía a mi familia. A su familia».

