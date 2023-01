Egan Bernal, uno de los colombianos que hacía parte de la Vuelta a San Juan que se corre por estos días en Argentina, le dijo, a ‘regañadientes’, no más a la carrera.

El colombiano recorría el kilómetro 18 de la vuelta, en la sexta etapa, cuando, por culpa de un intenso dolor en la rodilla, tuvo que poner los pies en tierra, y sin estar muy convencido, decidió que no se iba a esforzar más.

«Egan Bernal se ha retirado a regañadientes de la Vuelta a San Juan debido a los dolores en la rodilla izquierda sufridos en la caída en la que se vio envuelto en la primera etapa de la carrera #VueltaSJ2023», explica en un escueto comunicado el Ineos Grenadiers, equipo de Bernal.

Egan Bernal has reluctantly withdrawn from the Vuelta a San Juan due to pain in his left knee sustained in the crash he was involved in on stage one of the race #VueltaSJ2023 pic.twitter.com/knwNaFzErn

