Egan Bernal encabeza la nómina del INEOS para la Vuelta a San Juan

Este jueves, 19 de enero, el INEOS Grenadiers sorprendió con una publicación en las redes sociales, en la cual comparte el equipo que tendrán para la Vuelta a San Juan 2023. Cabe resaltar que entre la nómina de los británicos están los colombianos Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera.

Junto a los tres colombianos, estarán el ecuatoriano Jonathan Narváez y los italianos Filippo Ganna y Elia Viviani. Un grupo de seis pedalistas muy fuertes, con cualidades para luchar por triunfos de etapa tanto en el llano, como en la montaña.

We're excited to be making our @vueltasanjuanok debut on Sunday 🇦🇷🎉

Introducing your Grenadiers for the seven-day stage race 👊👇 pic.twitter.com/w3iA6OpqG4

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 19, 2023