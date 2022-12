Egan Bernal compartió la equipación del Ineos para la temporada 2023

Este lunes, 19 de diciembre, el Team Ineos presentó la indumentaria que vestirán sus pedalistas para el 2023, tiempo en el que se espera el ascenso del ciclista Egan Bernal.

Justamente el colombiano fue uno de los elegidos para compartir con el público el nuevo uniforme. En la campaña publicitaria se encuentra al lado de Tom Pidcock y Gerain Thomas.

Cabe resaltar que predomina el color naranja en la equipación que tiene visos azules en los costados y en las mangas.

Conforme a la información de Ineos en un comunicado, el diseño y elección de los colores se hizo enfocado en la seguridad de sus pedalistas: “Un guiño al detalle que ayuda a mejorar la visibilidad de los ciclistas en la carretera y es parte del compromiso continuo del equipo con la seguridad”.

“La introducción del distintivo color naranja también es importante. Aumentará la visibilidad de nuestros ciclistas durante las carreras, como lo hace el kit naranja que usan mientras entrenan, ayudándolos a mantenerse seguros en la carretera y apoyándolos en todas las condiciones”, añaden.

