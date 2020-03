Egan Bernal envió sentido mensaje al personal médico y envió reporte de su salud

Minuto30.com- El ciclista Egan Bernal entregó este viernes en la mañana un parte de tranquilidad respecto a la prueba del Coronavirus que se le realizó recientemente y que dio negativa.

El ciclista arribó recientemente al país proveniente de territorio europeo, donde la pandemia está más desarrollada, situación que le hizo tomar a él las precauciones del caso.

“Hace ya unos días llegué de Europa y me aislé en mi casa como dicen las autoridades, después de unos días contacté con el Ministerio de Salud ya que venía de una zona de alto riesgo de contagio. Ayer vinieron a mi casa a hacerme el control y el resultado es NEGATIVO al Covid 19”, expresó el deportista a través de sus redes sociales.

Bernal reiteró su intención de mantenerse en cuarentena e hizo un llamado para que la población tome todas las precauciones que le sean posibles.

“De igual forma seguiré en casa, voy a seguir cumpliendo la cuarentena, y apoyando a mi país. Quiero invitar a mi gente Colombiana que no salgan a las calles si no es necesario, no todos tienen los mismos beneficios que otros, (eso es claro) pero en lo posible estar en casa”, agregó.

El vigente campeón de la ronda gala aprovechó la oportunidad para hacerle un reconocimiento al personal médico del país, que por estos días afronta con coraje y valentía esta pandemia.

“Al Ministerio de Salud y a todas las personas que en este momento están trabajando día y noche para controlar esta situación quiero agradecerles enormemente de parte de todo Colombia, esto es más valiente que ganar un Tour de Francia y ustedes en este momento son héroes nacionales”.