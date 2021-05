Egan Bernal entregó su balance, tras «un día duro»

Minuto30.com- Egan Bernal entregó este miércoles su balance de la etapa 17 del Giro de Italia, la más sufrida para él, en la presente edición.

“Hoy ha sido un día duro para mí, sin duda», reconoció de entrada el ciclista colombiano, quien a pesar de que tuvo una jornada compleja, mantiene una buena ventaja sobre sus persecutores.

El pedalista de Ineos está a 2’21” de Damiano Caruso y a 3’23” de Simon Yates, quienes se ubican segundo y tercero, respectivamente.

«Los últimos kilómetros eran como muy empinados y he intentado seguir a Yates pero hoy era más fuerte que yo, y luego solo he intentado rodar con Caruso que es el que está más cerca en la CG. No quería correr ningún riesgo», expresó el bogotano.

Lea también: Arengas de apoyo de Daniel Martínez a Egan Bernal quedaron registradas en video

Egan Bernal sugiere que el balance general fue bueno

Egan Bernal reconoció el buen desempeño que tuvieron algunos de sus competidores, pero destacó que finalmente el balance no es malo.

«Sí, seguro, quiero decir que Yates hoy ha estado impresionante y yo sólo he hecho lo que he podido. Estoy contento porque no he perdido demasiado tiempo con Yates en la etapa de hoy, y hoy ha sido perfecto para él, y luego con Caruso, que es el 2º en la CG, he perdido sólo unos metros».

Para el colombiano, a pesar de lo complejo que se tornaban el desenlace de esta jornada, las cosas no salieron tan mal.

«En un mal día hoy no pierdo casi nada con el 2º de la GC, tengo algo de ventaja con Yates, así que necesito… llegar con algo de tiempo a Milán, y luego si gano el Giro es con 1 segundo o 2 minutos para mí será lo mismo”, concluyó Bernal.

Por: @Jaider_Escobar