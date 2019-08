Egan Bernal admitió que aunque ama a Zipaquirá ya no vive allí

En medio de la entrevista que le hizo Vicky Dávila al reciente campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, la periodista le preguntó sobre su actual lugar de residencia, a lo que el ciclista admitió que ya no vivía en su natal Zipaquirá.

Egan comentó que hasta hace poco vivió allá, pero en este momento se encuentra residiendo en Chía junto a su novia Xiomara con quien comparte hogar hace 3 años, aunque señaló: “pero amo a Zipaquirá porque fue allá donde estudié y donde crecí”.

Asimismo declaró que tras ser campeón del Tour continúa siendo una persona común y corriente a pesar de lo que muchos podrían imaginar, “sigo pagando arriendo… me siento una persona normal y estoy orgulloso por eso. Quiero que los demás me vean así y no como algo imposible, sino como una motivación para sus metas”.