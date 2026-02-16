Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Eficiencia nivel Dios! El empleado público que “trabajaba” 60 segundos al día y nunca llegó tarde

    El “buen trabajador” que no le dio “un golpe a la tierra” en 5 años, es hijo de un fallecido exgobernador

    Publicado por: SoloDuque

    En solo 15 segundos, "el trabajador fantasma" entró y salió de su empleo. captura de fantasma
    En solo 15 segundos, "el trabajador fantasma" entró y salió de su empleo. captura de fantasma
    ¡Eficiencia nivel Dios! El empleado público que “trabajaba” 60 segundos al día y nunca llegó tarde

    Resumen: Definitivamente, en el mundo de los "ñoquis", Salvatori es el chef ejecutivo. Una burla de apellido ilustre que nos recuerda que, para algunos, el servicio público es solo un deporte de velocidad entre el reloj y la puerta de salida.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Si usted sufre porque el despertador no suena o porque el tráfico no lo deja llegar a tiempo a la oficina, déjeme decirle que el problema es que usted no tiene el “talento” de Nicolás Salvatori. El hijo del fallecido exgobernador de Neuquén (Argentina) acaba de darnos una cátedra de cómo ser el empleado más puntual del mundo… para irse.

    Durante cinco años, Salvatori demostró un compromiso heroico con el reloj biométrico del Ministerio de Energía. Su jornada laboral era tan intensa que duraba menos de un minuto. Entraba, fichaba, y antes de que el sistema pudiera decir “buenos días”, él ya estaba fuera, probablemente agotado por semejante esfuerzo físico de mover el dedo sobre el lector.

    Un récord de puntualidad… para cobrar

    Lo más admirable de este “servidor público” es que en un lustro no le dio un solo golpe a la tierra. Eso sí, para cobrar el sueldo era igual de veloz que para marcar la salida. Una disciplina envidiable: cinco años de puntualidad perfecta para no trabajar.

    El “plan de carrera” de Salvatori incluía:

    Jornadas relámpago: Entrar y salir antes de que se calentara el café de la oficina.

    Cero estrés: Logró la hazaña de no cansarse jamás en su puesto en la Agencia de Inversiones.

    Anonimato total: Era como un fantasma, pero con cuenta bancaria activa.

    El triste final de un “atleta del fichaje”

    Lamentablemente, la envidia (y las cámaras de seguridad) arruinaron su impecable trayectoria. Al parecer, a sus jefes no les pareció tan eficiente que su tiempo de permanencia en el edificio fuera inferior al de un suspiro.

    Las consecuencias de ser tan “veloz”:

    Despido fulminante: Se acabó el sueño de marcar tarjeta en tiempo récord.

    Vaciamiento de bolsillos: El Estado ahora quiere recuperar cada centavo que le pagó por sus “servicios express” durante 60 meses.

    Cargos por fraude: Ahora tendrá que explicarle a la justicia cómo se puede ser empleado del mes trabajando menos de 45 segundos al día.

    Definitivamente, en el mundo de los “ñoquis”, Salvatori es el chef ejecutivo. Una burla de apellido ilustre que nos recuerda que, para algunos, el servicio público es solo un deporte de velocidad entre el reloj y la puerta de salida.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.