Resumen: Para el gobierno de Estados Unidos, rastrear "hasta debajo de las piedras" los activos del 'Mayo' implica seguirle la pista a seis mujeres que, durante décadas, habrían fungido como el escudo financiero del capo.

¡Hasta debajo de las piedras! Estados Unidos busca cada dólar de los 15 mil millones que tendría «el mayo» Zambada

Minuto30.com .- La justicia estadounidense no se conforma con tener a Ismael «El Mayo» Zambada tras las rejas de por vida. Luego de que el histórico capo mexicano se declarara culpable y fuera sentenciado a cadena perpetua, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro han iniciado la fase final de su plan: desmantelar un imperio financiero estimado en 15 mil millones de dólares.

Información recopilada por agencias federales y reportes de medios internacionales revelan que la vasta fortuna del narcotraficante no está escondida en caletas físicas, sino invertida en un sofisticado entramado empresarial manejado por su círculo familiar más estrecho.

El botín y el escudo familiar: Las seis mujeres clave

Para el gobierno de Estados Unidos, rastrear «hasta debajo de las piedras» los activos del ‘Mayo’ implica seguirle la pista a seis mujeres que, durante décadas, habrían fungido como el escudo financiero del capo.

Se trata de una red matriarcal que habría lavado miles de millones a través de empresas fachada, inmobiliarias, gasolineras, ganaderías y hasta guarderías en territorio mexicano. La mira de las autoridades (lideradas por la OFAC) está puesta sobre:

La exesposa: Rosario Niebla Cardoza, señalada históricamente como la principal figura en la creación de las primeras empresas del clan familiar.

Las cuatro hijas: Midiam Patricia, María Teresa, Modesta y Mónica del Rosario Zambada Niebla. Según los expedientes de inteligencia financiera, ellas serían las operadoras directas de múltiples negocios legítimos inyectados con dinero ilícito.

La nuera: Zynthia Borboa Zazueta (esposa de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias ‘El Vicentillo’), quien también figura en el radar de las autoridades por su presunta participación en la red empresarial.

La caída del imperio intocable

Zambada, quien logró evadir la captura durante casi 50 años, operó con un perfil bajo que le permitió construir una de las fortunas criminales más grandes del mundo. Ahora, con su declaración de culpabilidad y la sentencia a cadena perpetua ya dictada, Estados Unidos tiene vía libre para aplicar las leyes de confiscación de bienes.

El desafío para las autoridades estadounidenses es monumental: desenredar una red de lavado de activos de 15 mil millones de dólares que lleva perfeccionándose desde la década de 1980. Sin embargo, la presión diplomática y financiera sobre estas seis mujeres amenaza con desmoronar el último pilar de poder que le queda al fundador del cártel.