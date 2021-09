EE.UU. suspende el uso de caballos para patrullar en la frontera tras agresión a migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. suspendió temporalmente a la patrulla a caballo en la frontera con México tras la agresión a migrantes haitianos, informó un funcionario de esa institución a la prensa.

La suspensión del uso de caballos para patrullar en la frontera entre Estados Unidos y México ocurrió tras la agresión a un migrantes, varias imágenes de migrantes haitianos detenidos se viralizaron.

La medida se dio luego de las fuertes críticas que ha recibido el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, tras viralizarse las imágenes en las que agentes de la Patrulla Fronteriza subidos a caballo hostigan a migrantes y, en uno de los casos, le habría alcanzado a dar golpes con lo que parece un látigo.

«El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo este jueves a líderes de derechos civiles que ya no usaremos caballos en Del Río», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

La suspensión se hará concretamente en el sector Del Río, en el estado de Texas.

#BREAKING: Jen Psaki announces that horses will now be BANNED from being used in Del Rio by Border Patrol agents, citing the "horrible and horrific" use of them to prevent Haitian illegal immigrants from crossing into the U.S. pic.twitter.com/hlyZeJVbU2

— Curtis Houck (@CurtisHouck) September 23, 2021