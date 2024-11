Washington, 1 feb (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, avisó este jueves que la respuesta al ataque con dron que el domingo mató a tres militares en Jordania podría ser múltiple en caso necesario.

"Tenemos la capacidad de responder varias veces, dependiendo de cuál sea la situación", apuntó el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa.

El Ejecutivo estadounidense no ha querido facilitar detalles aún sobre la forma en la que responderá a ese ataque que tuvo lugar en Jordania, cerca de la frontera con Siria, y que hirió a otras 40 personas.

La cadena CBS News, no obstante, dijo este jueves tener confirmación de que se han aprobado planes para una serie de ataques durante varios días contra objetivos en Siria e Irak, que incluyen personal e instalaciones iraníes.

"No sabemos cuánto sabía o no Irán, pero realmente no importa, porque Irán apoya a esos grupos, los financia y, en algunos casos, los entrena en armas convencionales avanzadas", apuntó el secretario de Defensa.

El ataque fue reivindicado por la Resistencia Islámica en Irak y el Pentágono afirma que hay indicios de que fue orquestado por Kataib Hizbulá, la milicia proiraní más poderosa de Irak y buque insignia de la Resistencia.

"Todo el mundo reconoce los retos asociados a asegurarse de que rinde cuentas la gente adecuada", añadió Austin, reiterando la postura de Washington de que no quiere provocar una escalada del conflicto en la región.

Según el secretario de Defensa, se atraviesa "un momento peligroso en Medio Oriente".

"Seguiremos trabajando para evitar un conflicto más amplio en la región, pero tomaremos todas las acciones necesarias para defender a Estados Unidos, nuestros intereses y a nuestro pueblo y responderemos cuándo, dónde y cómo elijamos", concluyó.

