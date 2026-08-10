EE. UU. ofrece apoyo a Colombia tras el sismo: Secretario Marco Rubio envía mensaje a Abelardo De La Espriella

Resumen: Además del mensaje de solidaridad bilateral, el Secretario Rubio aprovechó su pronunciamiento para emitir una directriz de vital importancia para los miles de turistas y expatriados norteamericanos que residen o se encuentran de paso por Colombia.

Minuto30.com .- La magnitud de la emergencia provocada por el sismo de 7.4 que sacudió el occidente y centro de Colombia ha trascendido las fronteras nacionales, despertando la solidaridad de la comunidad internacional. En las últimas horas, el gobierno de los Estados Unidos fue uno de los primeros en pronunciarse de manera oficial.

A través de sus canales diplomáticos, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, emitió un mensaje de respaldo dirigido al pueblo colombiano y a la administración del presidente Abelardo De La Espriella, confirmando que desde Washington se sigue el minuto a minuto de la contingencia.

Respaldo de la Administración Trump

El impacto del movimiento telúrico, que ya deja como saldo una persona fallecida en el municipio de Támesis (Antioquia) y decenas de municipios con graves daños estructurales, encendió las alertas de los aliados estratégicos de Colombia en la región.

«La Administración de Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del Presidente Abelardo De La Espriella», trinó el alto funcionario estadounidense.

Este espaldarazo diplomático podría traducirse en las próximas horas en cooperación técnica, envío de expertos en gestión del riesgo o recursos logísticos, en caso de que el gobierno colombiano decida elevar una solicitud formal de ayuda internacional para atender a las poblaciones más afectadas.

Alerta y servicio para ciudadanos estadounidenses

Además del mensaje de solidaridad bilateral, el Secretario Rubio aprovechó su pronunciamiento para emitir una directriz de vital importancia para los miles de turistas y expatriados norteamericanos que residen o se encuentran de paso por Colombia.

Ante la incertidumbre que generan las réplicas (como la de magnitud 4.8 sentida esta mañana) y los daños en infraestructuras y vías, el Departamento de Estado solicitó a sus connacionales registrarse en el sistema de emergencias y mantener contacto directo con su sede diplomática en la capital colombiana.

«Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben inscribirse en STEP (Smart Traveler Enrollment Program) y seguir las cuentas de redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para obtener la información más reciente», concluyó Rubio.

Mientras tanto, el gobierno del presidente De La Espriella continúa consolidando el balance nacional de daños junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), priorizando la atención en los departamentos del Chocó (epicentro del sismo), Antioquia, Caldas y Risaralda.