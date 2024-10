Washington, 3 ene (EFE).- Estados Unidos dijo este miércoles no tener razones para creer que Israel esté implicado en las explosiones en Irán que han matado a al menos 103 personas y provocado heridas a más de 140.

"No tenemos razones para creer que Israel estuviera implicado en esta explosión. No tenemos información para creer que ese sea el caso", indicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, que también subrayó que Estados Unidos no está relacionado con lo sucedido "de ninguna manera".

Miller apuntó que hablan con oficiales israelíes "varias veces al día" pero no quiso desvelar el contenido de esos intercambios.

Las explosiones se produjeron este miércoles en el cementerio de la ciudad iraní de Kerman, donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qassem Soleimani, considerado en Irán un mártir de la revolución y fallecido en un ataque estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado recalcó que "es demasiado pronto" para saber quién está detrás de lo sucedido, indicó que Estados Unidos no tiene "información independiente" al respecto y ofreció sus condolencias a las víctimas de esa "horrible explosión".

Por: EFE