Quito, 8 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves que el material militar de fabricación rusa que le entregue Ecuador como parte de un acuerdo de renovación de equipamiento será destinado para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia.

"Es un arreglo para transferir equipos al Gobierno de Ucrania que está peleando contra la invasión rusa a su territorio", señaló el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin Sullivan.

En una entrevista concedida al canal de televisión Teleamazonas, Sullivan apuntó que este intercambio de equipamiento militar es "una decisión del Gobierno de Ecuador" con la que Estados Unidos está "muy contento, por estar apoyando a Ucrania en su esfuerzo de defender su territorio".

Al ser preguntado por si ya se había efectuado esa entrega, Sullivan comentó que es algo que "todavía se está considerando dentro del Gobierno de Ecuador".

Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró el 24 de enero que este intercambio ya estaba en trámite y que "no viola ninguna normativa, no es ilegal" porque "este equipamiento no está operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar".

Días antes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, calificó los equipos como "chatarra" por lo que su país recibirá de Estados Unidos equipamiento nuevo por valor de unos 200 millones de dólares.

La portavoz rusa del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, declaró el miércoles que esta decisión del Gobierno de Daniel Noboa dañará las relaciones entre Rusia y Ecuador.

"En el caso de entrega de bienes militares a una tercera parte, Ecuador violará sus compromisos internacionales, y esto conllevará consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral", afirmó Zajárova en rueda de prensa.

Según la representante diplomática, el Gobierno ruso transmitió al ecuatoriano su posición al respecto de estos suministros "indicando los puntos concretos de los acuerdos y contratos", vinculados a los suministros militares rusos a Ecuador que violaría la nación suramericana en caso de reexportarlos a Estados Unidos.

Zajárova argumentó el malestar de Moscú con el hecho de que "si se tratara de chatarra, como la llaman en Ecuador, difícilmente Washington propondría su cambio por equipos modernos, por cierto, por una cantidad bastante alta. Esperemos que Quito lo entienda así".

A raíz de estos hechos, la inspección fitosanitaria rusa (Rosseljoznadzor) pidió la semana pasada la suspensión de las exportaciones de cinco compañías bananeras de Ecuador por la presunta presencia en varios cargamentos de la mosca jorobada (Megaselia Scalaris), lo cual podría ser considerado como una alerta de Moscú a Quito.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) de Ecuador respondió que los reportes de presencia de esta mosca en los cargamentos de banano a Rusia solo se han dado en el 0,3 % de los 13.000 realizados al año, y que no han recibido ninguna notificación similar de otros países que importante banano ecuatoriano.

"No representa un riesgo para ese país"; aseveró Agrocalidad, que recordó que "la mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano y no ataca ni afecta a los cultivos", si bien ha anunciado que reforzarán controles en la cadena de producción y exportación.

Por: EFE