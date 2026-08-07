Resumen: Como piedra angular de esta asociación renovada, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene la intención de anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de medidas de seguridad destinado a apoyar al Gobierno del presidente de la Espriella

EE.UU. anuncia una ayuda de 1.000 millones de dólares para Colombia tras la posesión de Abelardo de La Espriella

Una delegación presidencial, encabezada por el fiscal general en funciones Todd Blanche, representó a Estados Unidos en la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, que tuvo lugar el 7 de agosto. La delegación pone de manifiesto el compromiso de Estados Unidos con la revitalización de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y la profundización de nuestra seguridad común y asociación económica.

Como piedra angular de esta asociación renovada, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene la intención de anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de medidas de seguridad destinado a apoyar al Gobierno del presidente de la Espriella en la consecución de nuestros objetivos comunes. Basándose en más de 200 años de amistad, la Administración Trump espera con interés trabajar en estrecha colaboración con el nuevo Gobierno para garantizar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, Colombia y nuestro hemisferio.

Desmantelar las redes del narcoterrorismo transnacional: La Administración Trump acoge con satisfacción la incorporación de Colombia a Shield of the Americas (Escudo de las Américas) y está dispuesta a apoyar los esfuerzos de la Administración de de la Espriella para derrotar a las despiadadas organizaciones narcoterroristas y criminales que amenazan la seguridad y la prosperidad económica de Estados Unidos, Colombia y todo el hemisferio. Esto incluye sus esfuerzos para:

Fortalecer las fuerzas de seguridad de Colombia en nuestra lucha conjunta contra las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones delictivas transnacionales, entre otras cosas mediante el despliegue de tecnología estadounidense sin igual, la optimización del gasto en defensa para que sea más eficiente, la creación de interoperabilidad y la realización de operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

Desarticular las operaciones de las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones delictivas transnacionales mediante la congelación de activos y el enjuiciamiento de quienes las financian y sostienen.

Ampliar significativamente las operaciones de erradicación de la coca y de interceptación de cocaína.

Frenar la circulación de inmigración ilegal mediante una coordinación más estrecha en materia de seguridad fronteriza.

Recuperar, mantener y reforzar la presencia del Estado en los territorios que antes controlaban los grupos armados, con iniciativas que van desde el desminado humanitario hasta la coordinación en materia de seguridad, justicia e inversiones económicas en regiones de alto riesgo.

Proteger a los menores del reclutamiento forzoso y la explotación por parte de los grupos armados.

Desencadenar las oportunidades económicas: La agenda del presidente de la Espriella a favor del crecimiento y su apertura a la inversión estadounidense brindan una oportunidad para aumentar el comercio y estrechar los lazos económicos entre nuestros países. Estados Unidos colaborará con Colombia para:

Contribuir a los fondos internacionales de ayuda y a futuros paquetes de asistencia humanitaria que ayuden a las comunidades colombianas a recuperarse de posibles inundaciones, sequías y otros desastres naturales relacionados con El Niño.

Poner en marcha un diálogo bilateral para la prosperidad que sirva de plataforma para estabilizar la economía colombiana, fortalecer sus sectores de generación y distribución de energía, explorar inversiones en minerales críticos y crear nuevas oportunidades para los inversores estadounidenses.

Fortalecer las pequeñas y medianas empresas colombianas en los sectores agroindustrial, manufacturero y de servicios tecnológicos, poniéndolas en contacto con compradores estadounidenses e integrándolas en cadenas de suministro alineadas con las de Estados Unidos.

Modernizar las infraestructuras digitales, portuarias y energéticas de Colombia, al tiempo que se posiciona al país como un socio confiable cercano a la frontera para la diversificación de la cadena de suministro.

Impulsar la cooperación bilateral en materia de energía nuclear y posicionar a Colombia para una colaboración a largo plazo con la industria estadounidense en aplicaciones nucleares civiles con fines pacíficos.

Para ver el texto original, ir a: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/08/a-new-era-in-u-s-colombia-relations/