Resumen: El próximo 26 de octubre se llevará a cabo “Educación para reconstruir Colombia”, una jornada de 12 horas de aprendizaje presencial y virtual creada para recaudar fondos en favor de las familias e infraestructura afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Chocó. Liderado por Mis Propias Finanzas, Gabriel Vallejo López y BeatHub Entertainment, el evento reunirá a más de 26 expertos distribuidos entre el aula virtual DaviArena y el Movistar Arena de Bogotá. El acceso a la programación completa se obtiene realizando una donación a través de la plataforma TuBoleta, y la totalidad de los recursos recaudados será entregada a la Fundación Grupo Argos, entidad que duplicará el monto final para maximizar la ayuda en la reconstrucción del departamento.

“Educación para reconstruir Colombia”: La maratón de 12 horas que busca levantar al Chocó tras el terremoto

Tras la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto en el departamento del Chocó, la urgencia de reconstruir sigue latente. Conscientes de que la solidaridad suele disminuir con el paso de los días, un grupo de empresarios y creadores de contenido ha lanzado “Educación para reconstruir Colombia”, una jornada de 12 horas ininterrumpidas de conocimiento que busca recaudar fondos para las familias que lo perdieron todo.

El evento, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, es liderado por Mis Propias Finanzas, el experto en servicio al cliente Gabriel Vallejo López y BeatHub Entertainment. Su premisa es clara: “La emergencia puede terminar, pero la reconstrucción continúa”.

Dos escenarios, más de 26 expertos y un solo propósito

La maratón educativa combinará la virtualidad con la presencialidad. La jornada arrancará a las 9:00 a. m. a través del aula virtual DaviArena, donde 13 invitados de talla internacional compartirán sus conocimientos sobre liderazgo, emprendimiento, mentalidad y finanzas. En este primer bloque destacan figuras como Freddy Vega, Víctor Küppers, Oso Trava y Borja Castelar.

A partir de las 3:00 p. m., el evento se trasladará al Movistar Arena de Bogotá. Durante la tarde y noche, otros 13 expertos tomarán el escenario presencial para continuar inspirando a los asistentes. Entre los confirmados para esta franja se encuentran Juan Carlos Echeverry, Tatán Mejía, Maleja Restrepo, Sebastián Toro y Juan Pablo Zuluaga.

Cada donación se multiplicará

El mecanismo de participación fue diseñado para que el aprendizaje se traduzca directamente en ayuda social. La donación es la entrada al evento. A través de la plataforma TuBoleta, las personas podrán realizar su aporte económico y, a cambio, recibirán una invitación para disfrutar de toda la jornada (tanto virtual como en el Movistar Arena). También se habilitaron bonos corporativos para que las empresas puedan sumar a sus equipos de trabajo a esta iniciativa.

Uno de los anuncios más importantes de la campaña es el destino y manejo de los recursos. Todo el dinero recaudado será canalizado por la Fundación Grupo Argos y se destinará exclusivamente a la reconstrucción de viviendas y al mejoramiento de infraestructura en el Chocó.

Además, el impacto será aún mayor: la Fundación Grupo Argos se ha comprometido a multiplicar el valor total recaudado, ampliando significativamente la capacidad de ayuda para las zonas afectadas.

El entretenimiento al servicio del país

Para hacer posible un evento de esta magnitud, empresas del sector del entretenimiento como Breakfast Live, TuBoleta, Thunder Production y Venues & Snacks han donado sus capacidades técnicas, logísticas y tecnológicas.

«Educación para reconstruir Colombia» es un recordatorio de que, frente a la adversidad, cada sector puede aportar desde lo que mejor sabe hacer. Este 26 de octubre, el conocimiento y la educación se convertirán en los ladrillos para ayudar a poner de pie, una vez más, al departamento del Chocó.

(Para más información o para realizar donaciones, los interesados pueden ingresar a la página oficial del evento en TuBoleta).