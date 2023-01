[VIDEO] «Lo cogiste de escampadero»: Eduardo Luis, sin pelos en la lengua contra Arregui

in

La salida del volante argentino Adrián Arregui del Independiente Medellín, en un momento en que era considerado una de las piezas claves en la nómina del Rojo para disputar la Liga Betplay I y la segunda fase previa de la Copa Libertadores, no deja de generar polémica.

En esta oportunidad, el que no dejó pasar esta situación con el jugador fue el narrador de Win Sports, Eduardo Luis López, el cual por medio de su canal de YouTube no tuvo pelos en la lengua para expresarle varias inconformidades al futbolista. No obstante, algunos de sus excompañeros de forma pública salieron a respaldarlo.

“Adrián conmigo siempre fue un bacán. Muy poca relación, muy educado, supremamente cortés. Pero te lo voy a decir así: estoy absolutamente defraudado de ti, lo siento mucho. Lo que has hecho, no es correcto. Porque cogiste al DIM de escampadero”, manifestó el relator, del que dicen que es hincha del ‘Poderoso’.

“Pa’ cuando te da la gana y las cosas no son así. Y te lo dejo también clarito, Adrián: Es más lo que tú le debes al Medellín, que lo que el club te debe a ti. ¿Buen jugador? Mucho. Jugadorazo, lo quisiera siempre en mi equipo. Pero estoy totalmente defraudado”, dijo Eduardo Luis.

Aparte de eso, salió en defensa de los hinchas: “No es correcto lo que le hiciste a la hinchada, al directivo. No está bien, monstro (sic). Actuaste mal”, concluyó.

Cabe recordar que Adrián Arregui alegó una vez más, dificultades personales para negarse a regresar a Colombia, por lo que forzó su salida del ‘equipo del pueblo’, al cual no le quedó más remedio que organizar un préstamo con Temperley, equipo que milita en la Segunda División de Argentina y pelea por ganarse un puesto en la A.

