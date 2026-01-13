Eduardo José Malpica desapareció en Medellín

Resumen: Eduardo José Malpica Ruiz tenía 43 años al momento de su desaparición. Fue visto por última vez el 5 de enero de 2026 en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia , específicamente en el barrio Belén San Bernardo.

Al momento de desaparecer vestía un uniforme de barbería: camisa negra con rayas rojas, franela de color verde militar, pantalón jean azul oscuro y tenis negros Nike con detalles dorados. Además, llevaba consigo una bolsa de papel que contenía implementos de barbería.

Como señales particulares, Eduardo presenta varios tatuajes distintivos. En su brazo derecho tiene un tatuaje de la Guerra de Espartaco que se extiende hasta el antebrazo, así como la imagen de un lobo en un bosque con ojos azules en el antebrazo derecho. En el antebrazo izquierdo tiene la leyenda: “desde el cielo me cuidas”.

