Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Eduar Manuel Pestana desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 29 de abril en el barrio Castilla

    Publicado por: Juan Manuel

    EDUAR MANUEL PESTANA MONTES
    Eduar Manuel Pestana desapareció en Medellín

    Resumen: Eduar Manuel Pestana Montes, ciudadano colombiano de 36 años, fue reportado como desaparecido el 29 de abril de 2026 en el barrio Castilla de Medellín. Es de sexo masculino y su identidad de género corresponde también a masculino. Las autoridades y familiares buscan información que permita establecer su paradero.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Eduar Manuel Pestana Montes, ciudadano colombiano de 36 años, fue reportado como desaparecido el 29 de abril de 2026 en el barrio Castilla de Medellín. Es de sexo masculino y su identidad de género corresponde también a masculino. Las autoridades y familiares buscan información que permita establecer su paradero.

    Al momento de su desaparición vestía una camisa verde, un buzo claro, jean azul claro y tenis blancos. Además, llevaba un morral de color negro. Estas características de vestimenta son importantes para facilitar su identificación por parte de la comunidad y de las autoridades competentes.

    Como señas particulares, Eduar Manuel Pestana Montes mide aproximadamente 1.57 metros, tiene contextura gruesa y piel trigueña. Presenta dentadura montada, entradas pronunciadas en el cabello, oreja izquierda reducida en la parte superior y cabello corto negro. Cualquier información relacionada con su ubicación puede ser clave para contribuir a su búsqueda.

    1 BOLETIN EDUAR MANUEL PESTANA MONTES scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.