Eduar Manuel Pestana desapareció en Medellín

Resumen: Eduar Manuel Pestana Montes, ciudadano colombiano de 36 años, fue reportado como desaparecido el 29 de abril de 2026 en el barrio Castilla de Medellín. Es de sexo masculino y su identidad de género corresponde también a masculino. Las autoridades y familiares buscan información que permita establecer su paradero.

Eduar Manuel Pestana Montes, ciudadano colombiano de 36 años, fue reportado como desaparecido el 29 de abril de 2026 en el barrio Castilla de Medellín. Es de sexo masculino y su identidad de género corresponde también a masculino. Las autoridades y familiares buscan información que permita establecer su paradero.

Al momento de su desaparición vestía una camisa verde, un buzo claro, jean azul claro y tenis blancos. Además, llevaba un morral de color negro. Estas características de vestimenta son importantes para facilitar su identificación por parte de la comunidad y de las autoridades competentes.

Como señas particulares, Eduar Manuel Pestana Montes mide aproximadamente 1.57 metros, tiene contextura gruesa y piel trigueña. Presenta dentadura montada, entradas pronunciadas en el cabello, oreja izquierda reducida en la parte superior y cabello corto negro. Cualquier información relacionada con su ubicación puede ser clave para contribuir a su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes