Eduar José se extravió en Envigado: cualquier dato puede ayudar a encontrarlo

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Eduar José Herrera Gutiérrez, un hombre de 40 años que desapareció el pasado 15 de septiembre en el sector de La Sebastiana, en Envigado.

Su familia lo busca desesperadamente. Si tienes alguna información que pueda ayudar a ubicarlo, por favor comunícate con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los siguientes teléfonos:

Fijo: 5903108, extensiones 41665, 41709 o 41825.

Celular: 3185324129.

Cualquier dato, por pequeño que sea, puede ser de gran ayuda para su familia.

Si considera improcedente esta búsqueda, acuda personalmente ante las autoridades

