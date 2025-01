Edmundo González confirma su llegada a Washington para reunirse con Joe Biden

Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano, ha confirmado su llegada a Estados Unidos este lunes 6 de enero, como parte de su gira internacional. El mensaje fue compartido en sus redes sociales, donde anunció: «Tercera parada: Washington DC», acompañado de una imagen en la que aparece dentro de un vehículo, con documentos en mano.

La visita del político tiene como objetivo mantener reuniones con líderes internacionales, incluyendo un esperado encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para continuar con la búsqueda de apoyos ante la controvertida investidura de Nicolás Maduro, programada para el próximo 10 de enero.

Como parte de los eventos en su agenda, varios grupos de apoyo al opositor venezolano, como Comando ConVzla y el movimiento Vente Venezuela, han convocado una concentración en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. La cita está fijada para este lunes 6 de enero a las 2:00 p.m., con el objetivo de recibir a González y expresar su respaldo al llamado «primer presidente electo» de Venezuela.

«Recibamos juntos a nuestro primer presidente electo, Edmundo González Urrutia, en una concentración que será un símbolo de esperanza y unidad para todos los venezolanos en el extranjero» se lee en las publicaciones de redes sociales organizadas por estos grupos.

La gira internacional de Edmundo González comenzó el pasado sábado, con visitas a Argentina y Uruguay. En estos países, se reunió con los presidentes Javier Milei y Luis Lacalle Pou, respectivamente, como parte de su estrategia para fortalecer la oposición a Nicolás Maduro, cuyo gobierno ha sido denunciado por fraude electoral en las presidenciales del pasado 28 de julio.

González también planea reunirse con el presidente estadounidense, Joe Biden, aunque hasta el momento la Casa Blanca no ha confirmado dicha cita. El objetivo de esta reunión sería obtener apoyo para la postura de los opositores venezolanos antes de la investidura de Maduro.

Mientras tanto, la dirigente opositora María Corina Machado ha convocado a los venezolanos a manifestarse el 9 de enero, un día antes de la posesión presidencial de Maduro. A través de sus redes sociales, Machado instó a los ciudadanos a salir a las calles para mostrar su rechazo al régimen de Maduro y exigir un cambio político en el país.

«Ese día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo: ¡basta!» expresó Machado en un video, llamando a la unidad y a la lucha contra el gobierno de Maduro.

Aunque las manifestaciones opositoras han perdido fuerza debido a la represión, las declaraciones de Machado siguen convocando a la acción. El 28 de julio, las protestas contra la reelección de Maduro resultaron en 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Sin embargo, la líder opositora ha asegurado que la lucha no ha terminado.

