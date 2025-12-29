Edison Garzón logra un hecho histórico para Colombia: 10 coronas internacionales en certámenes de belleza

Resumen: El impacto de Imperio de Reinas ha convertido a la región en una "cuna de reinas" preparadas para competir con elegancia y propósito

Minuto30.com .- Medellín y Antioquia celebran un logro sin precedentes en la industria de la belleza. Edison Garzón, CEO y Director Creativo de la academia Imperio de Reinas, ha alcanzado la cifra histórica de 10 coronas internacionales.

Este récord posiciona al preparador antioqueño como uno de los coaches más exitosos y solicitados del país, consolidando un método donde la disciplina y el ser son los protagonistas.

Bajo su dirección, representantes colombianas han logrado imponerse en los escenarios más exigentes del mundo, destacando no solo por su estética, sino por su oratoria, manejo de cámaras y liderazgo.

Una metodología que trasciende la pasarela

Desde su fundación en 2021, Imperio de Reinas ha formado a más de 100 talentos. Para Garzón, el secreto de estas 10 coronas radica en una preparación integral que incluye:

Pasarela de alto nivel y expresión corporal.

Oratoria y manejo de marca personal.

Etiqueta, glamour y propósito social.

“Este logro no es solo mío, es de cada reina que creyó en su proceso y de una ciudad que demuestra que el talento colombiano está listo para ganar en el mundo”, expresó Garzón tras conocerse la décima victoria internacional bajo su sello.

Medellín: Epicentro global de formación

Este hito no solo beneficia a la academia, sino que proyecta a Medellín y Antioquia como referentes internacionales en la formación de mujeres líderes. El impacto de Imperio de Reinas ha convertido a la región en una “cuna de reinas” preparadas para competir con elegancia y propósito.

Con este resultado, la organización ratifica su compromiso de seguir llevando el nombre de Colombia a lo más alto de los podios globales, demostrando que la belleza, cuando se construye desde la seguridad y el liderazgo, no tiene fronteras.

Con ete récord, Edison Garzón enaltece el talento de nuestra región ante los ojos del mundo.