    Fotos

    Edison Garzón logra un hecho histórico para Colombia: 10 coronas internacionales en certámenes de belleza

    Bajo su dirección, representantes colombianas han logrado imponerse en los escenarios más exigentes del mundo

    Publicado por: SoloDuque

    Edison Garzón, CEO y Director Creativo de Imperio de Reinas, ha alcanzado 10 coronas internacionales
    Edison Garzón, CEO y Director Creativo de Imperio de Reinas, ha alcanzado 10 coronas internacionales. Fotos: Cortesía
    Edison Garzón logra un hecho histórico para Colombia: 10 coronas internacionales en certámenes de belleza

    Minuto30.com .- Medellín y Antioquia celebran un logro sin precedentes en la industria de la belleza. Edison Garzón, CEO y Director Creativo de la academia Imperio de Reinas, ha alcanzado la cifra histórica de 10 coronas internacionales.

    Este récord posiciona al preparador antioqueño como uno de los coaches más exitosos y solicitados del país, consolidando un método donde la disciplina y el ser son los protagonistas.

    Bajo su dirección, representantes colombianas han logrado imponerse en los escenarios más exigentes del mundo, destacando no solo por su estética, sino por su oratoria, manejo de cámaras y liderazgo.

    Imperio de Reinas se consolida como una de las academias de formación más influyentes del país. Fotos: Cortesía

    Una metodología que trasciende la pasarela

    Desde su fundación en 2021, Imperio de Reinas ha formado a más de 100 talentos. Para Garzón, el secreto de estas 10 coronas radica en una preparación integral que incluye:

    Pasarela de alto nivel y expresión corporal.

    Oratoria y manejo de marca personal.

    Etiqueta, glamour y propósito social.

    “Este logro no es solo mío, es de cada reina que creyó en su proceso y de una ciudad que demuestra que el talento colombiano está listo para ganar en el mundo”, expresó Garzón tras conocerse la décima victoria internacional bajo su sello.

    Las 10 coronas internacionales obtenidas representan no solo títulos, sino un mensaje de disciplina, liderazgo, empoderamiento y excelencia. Fotos: Cortesía

    Medellín: Epicentro global de formación

    Este hito no solo beneficia a la academia, sino que proyecta a Medellín y Antioquia como referentes internacionales en la formación de mujeres líderes. El impacto de Imperio de Reinas ha convertido a la región en una “cuna de reinas” preparadas para competir con elegancia y propósito.

    Con este resultado, la organización ratifica su compromiso de seguir llevando el nombre de Colombia a lo más alto de los podios globales, demostrando que la belleza, cuando se construye desde la seguridad y el liderazgo, no tiene fronteras.

    Con ete récord, Edison Garzón enaltece el talento de nuestra región ante los ojos del mundo.

    Cada triunfo internacional ha llevado el nombre de Medellín, Antioquia y Colombia a escenarios de alto prestigio. Fotos: Cortesía

    Imperio de Reinas ratifica su compromiso con la formación de mujeres líderes, seguras y preparadas. Fotos: Cortesía

    “Este logro no es solo mío, es de cada reina que creyó en su proceso, de cada familia que confió”: Edison Garzón . Fotos: CorteFotos: Cortesíasía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


