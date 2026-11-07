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Edilberto Rojas Castro desapareció en Medellín

Edilberto Rojas Castro, de 64 años, desapareció el 31 de octubre en Medellín.

Publicado por: Juan Manuel

Edilberto Rojas Castro desapareció en Medellín
Edilberto Rojas Castro desapareció en Medellín

Resumen: Edilberto Rojas Castro, de 64 años, desapareció el 31 de octubre de 2026 en el barrio Llanaditas de Medellín. Cualquier información puede reportarse al CTI Medellín, teléfono 5903108, extensión 41351, o al celular 318 532 28 52.

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Edilberto Rojas Castro, de 64 años, desapareció el 31 de octubre de 2026 en el barrio Llanaditas de Medellín, Antioquia.

Edilberto es de sexo masculino, se identifica como hombre y es de nacionalidad colombiana. Como señal particular tiene el tabique desviado hacia la izquierda.

Cualquier información sobre su paradero puede reportarse a la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, Carrera 64 C N. 67-300, Bloque H, Piso 4, teléfono 5903108, extensión 41351, o al celular 318 532 28 52.

Ficha de búsqueda de Edilberto Rojas Castro - Fiscalía General de la Nación

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