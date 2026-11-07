Edilberto Rojas Castro desapareció en Medellín

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Resumen: Edilberto Rojas Castro, de 64 años, desapareció el 31 de octubre de 2026 en el barrio Llanaditas de Medellín. Cualquier información puede reportarse al CTI Medellín, teléfono 5903108, extensión 41351, o al celular 318 532 28 52.

Edilberto Rojas Castro, de 64 años, desapareció el 31 de octubre de 2026 en el barrio Llanaditas de Medellín, Antioquia.

Edilberto es de sexo masculino, se identifica como hombre y es de nacionalidad colombiana. Como señal particular tiene el tabique desviado hacia la izquierda.

Cualquier información sobre su paradero puede reportarse a la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, Carrera 64 C N. 67-300, Bloque H, Piso 4, teléfono 5903108, extensión 41351, o al celular 318 532 28 52.