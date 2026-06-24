Resumen: El impacto emocional para los jóvenes atletas ha sido fuerte. Jerónimo le narró a sus padres los angustiosos segundos que vivió mientras intentaba poner su vida a salvo.

«Vimos cómo un edificio se caía»: el dramático relato de deportista sonsoneño que sobrevivió al sismo en Venezuela

Minuto30.com .- El devastador terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la costa de Venezuela en la tarde de este miércoles, no solo generó pánico entre los locales, sino que sorprendió a una delegación deportiva colombiana.

Entre ellos se encontraba Jerónimo Jiménez Giraldo, un joven deportista oriundo de Sonsón (Antioquia), quien participaba en un torneo internacional de tenis de mesa.

Parte de tranquilidad: la delegación está a salvo

Tras los primeros minutos de angustia e incertidumbre por las imágenes de destrucción que circulaban en redes sociales, la Federación Colombiana de Tenis de Mesa emitió un reporte oficial confirmando que todos los deportistas y miembros del equipo nacional se encuentran sanos y salvos.

Los padres de Jerónimo, tras lograr comunicarse con el menor y su entrenador, compartieron detalles de los tensos momentos que se vivieron en el país vecino.

«Sí, gracias a Dios está bien. Hace poco apenas pudimos conversar con el niño, el entrenador fue quien nos informó un momento después del terremoto que estaban bien», relataron sus familiares.

Refugio improvisado y el impacto de la tragedia

Debido a los graves daños estructurales que sufrió la zona donde se hospedaban, la delegación no pudo regresar a sus habitaciones. Las autoridades locales y los organizadores del torneo tomaron medidas drásticas para proteger la integridad de los menores:

Evacuación preventiva: Inicialmente, los niños fueron trasladados a una plazoleta a campo abierto para evitar riesgos por réplicas.

Noche en el coliseo: Por motivos de seguridad y debido a las afectaciones en el sector del hotel, los deportistas pasarán la noche en el interior del coliseo deportivo, sin autorización para moverse de la zona.

El impacto emocional para los jóvenes atletas ha sido fuerte. Jerónimo le narró a sus padres los angustiosos segundos que vivió mientras intentaba poner su vida a salvo.

«Jero dice que fue realmente impresionante, que cuando salieron corriendo, vieron cómo un edificio se caía», contaron sus padres a un medio local, reflejando la magnitud de la emergencia que hoy enluta a Venezuela, pero que por fortuna dejó ilesos a los representantes colombianos.