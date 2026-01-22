Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
    Publicado por: Juan Manuel

    Edid Santiago Maturana desapareció en Medellín

    Resumen: Edid Santiago Maturana Rivillas, de 19 años, desapareció el 19 de enero de 2026 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Belén Las Violetas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Edid Santiago Maturana Rivillas, de 19 años, desapareció el 19 de enero de 2026 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Belén Las Violetas.

    Al momento de su desaparición, vestía una gorra negra, un buso negro, una camisilla blanca con diseño de esqueleto, jean corto azul claro y tenis blancos con detalles de muñecos y tenis azules.

    Entre sus señales particulares, Edid posee varios tatuajes: en el antebrazo derecho tiene el nombre “Marisela” y un cubo, mientras que en el antebrazo izquierdo tiene una cruz.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


