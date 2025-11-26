Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Edgar Alzate de 65 años desapareció en Manrique y su familia lo busca ¿nos ayudas?

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Edgar de Jesús Alzate Monsalve, un adulto mayor de 65 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 22 de noviembre de 2025. Su última ubicación conocida fue en el barrio Manrique Central de Medellín, Antioquia.

Señas Particulares

Al momento de su desaparición, Edgar de Jesús vestía camiseta tipo polo de color amarillo oscuro, bermuda de color azul oscuro y tenis.

Sus características físicas incluyen: contextura delgada, piel trigueña, cabello blanco y corto. Su rostro es de contorno ovalado, con nariz alomada, y ojos negros pequeños, boca pequeña y labios delgados.

Como seña particular, posee una cicatriz quirúrgica en el abdomen.

Cualquier persona que tenga información relevante sobre el paradero de Edgar de Jesús Alzate Monsalve debe comunicarse de inmediato con la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación:

Teléfonos Fijos: 5903108 (Extensiones 41665, 41709 o 41825).

Celular: 3185324474.

