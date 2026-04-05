Edén Muñoz llega a Bogotá precedido por un éxito masivo en México: más de 40 mil fans lo ovacionaron

Resumen: El artista Edén Muñoz llegará a Bogotá el próximo 2 de mayo para presentarse en el Movistar Arena con su gira “Edén Vol. II”, luego de protagonizar un concierto histórico ante más de 40 mil personas en las Fiestas de San José del Cabo, México. Este evento, producido por Breakfast Live, promete ser un hito para el regional mexicano en Colombia, donde el cantante interpretará sus éxitos más icónicos en una noche que celebra su actual consolidación como uno de los líderes indiscutibles del género a nivel internacional.

El fenómeno del regional mexicano tiene un nombre propio que resuena con fuerza en todo el continente: Edén Muñoz. El artista aterriza en Colombia en el punto más alto de su carrera, respaldado por una reciente e histórica presentación en México donde logró congregar a más de 40 mil personas.

El escenario fue el Teatro del Pueblo en las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo 2026. Allí, Muñoz no solo demostró su poder de convocatoria, sino la profunda conexión emocional que mantiene con su audiencia en un show masivo y familiar. Este éxito sirve como el preámbulo perfecto para su cita con el público colombiano en el marco de su gira “Edén Vol. II”.

Una noche de éxitos en el Movistar Arena

El próximo 2 de mayo, el Movistar Arena de Bogotá será el epicentro de una celebración que promete un recorrido por los grandes éxitos de su trayectoria y sus lanzamientos más recientes. La propuesta de Muñoz para esta gira busca equilibrar la espectacularidad de sus shows masivos con la cercanía que caracteriza su interpretación, enfocada en la nostalgia y la pasión propia del género.

La expectativa en el país es total, consolidando a Bogotá como una parada obligatoria para las figuras más influyentes del regional mexicano contemporáneo. La producción del evento está a cargo de Breakfast Live, garantizando un montaje a la altura de la trayectoria del sinaloense.

Detalles del Concierto

Fecha: 2 de mayo de 2026.

Lugar: Movistar Arena, Bogotá.

Boletería: Disponible a través de Tuboleta.com.

Gira: Edén Vol. II.