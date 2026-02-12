Edén Muñoz abraza la vulnerabilidad con su nuevo sencillo y confirma show en el Movistar Arena

Resumen: El artista mexicano Edén Muñoz presenta su nuevo sencillo “Mi Yo de Antes”, una propuesta íntima y vulnerable sobre el crecimiento personal que ya es tendencia en redes sociales, sirviendo como antesala a su esperado concierto en Bogotá. El próximo 2 de mayo de 2026, el Movistar Arena recibirá por primera vez su gira “Como en los viejos tiempos”, un espectáculo producido por Breakfast Live que fusiona regional mexicano, salsa, cumbia y rock; las entradas para esta cita con la nostalgia y la identidad latina ya se encuentran disponibles a través de TuBoleta.
El reconocido artista mexicano Edén Muñoz vuelve a ser tendencia tras el lanzamiento de “Mi Yo de Antes”, una canción que apuesta por la honestidad brutal y la reflexión personal. El sencillo, que nació de un video orgánico en redes sociales donde el cantante aparece simplemente acompañado de una bocina, ya supera los 110 mil “me gusta”, confirmando que la conexión emocional prima sobre las grandes producciones.
Un viaje a la nostalgia y la autoexigencia
“Mi Yo de Antes” se presenta como un ejercicio de introspección donde Muñoz explora el desgaste emocional y la añoranza por versiones pasadas de sí mismo más ligeras. Esta faceta íntima sirve como antesala perfecta para su regreso a Colombia con la gira “Como en los viejos tiempos”, una propuesta que celebra la diversidad de la música latina.
Cita histórica en el Movistar Arena
Por primera vez, el Movistar Arena de Bogotá recibirá al intérprete el próximo 2 de mayo de 2026. El espectáculo promete ser un recorrido sonoro sin etiquetas, donde convergen géneros que han marcado su carrera:
Regional mexicano
Salsa y cumbia
Rock y pop latino
Bajo la producción de Breakfast Live, este concierto busca unir a distintas generaciones a través de la nostalgia y la madurez musical. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma TuBoleta.
Ficha del evento
Fecha: 2 de mayo de 2026.
Lugar: Movistar Arena, Bogotá.
Boletería: www.tuboleta.com
Gira: “Como en los viejos tiempos”.
Edén Muñoz abraza la vulnerabilidad con su nuevo sencillo y confirma show en el Movistar Arena
Las canciones que te sabes de memoria se viven distinto cuando suenan en vivo Este 2 de mayo, EDEN MUÑOZ llega al Movistar Arena con un show hecho para cantar, gritar y quedarse sin voz. Regional mexicano en grande, como tiene que ser. El resto, lo canta el público.
— BreakfastLive (@BreakfastLiveCo) January 14, 2026
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios