Edén Muñoz abraza la vulnerabilidad con su nuevo sencillo y confirma show en el Movistar Arena

Resumen: El artista mexicano Edén Muñoz presenta su nuevo sencillo “Mi Yo de Antes”, una propuesta íntima y vulnerable sobre el crecimiento personal que ya es tendencia en redes sociales, sirviendo como antesala a su esperado concierto en Bogotá. El próximo 2 de mayo de 2026, el Movistar Arena recibirá por primera vez su gira “Como en los viejos tiempos”, un espectáculo producido por Breakfast Live que fusiona regional mexicano, salsa, cumbia y rock; las entradas para esta cita con la nostalgia y la identidad latina ya se encuentran disponibles a través de TuBoleta.