in

Desde finales del mes de abril, de 2023, el popular cantante Ed Sheeran se enfrenta a un juicio en su contra en Estados Unidos, pues, según la Corte Federal, el británico habría plagiado la canción ‘Let’s Get It On’ del ícono estadounidense del soul Marvin Gaye en su éxito ‘Thinking Out Loud’, de 2014.

Sin duda la noticia de que Ed Sheeran se enfrente a un juicio por un presunto plagio tiene en vilo al mundo musical. En especial por las palabras del propio Ed Sheeran, quien habló con el portal ‘ Rock Pop ‘ y aseguró sentirse insultado con esta situación en contra de su carrera.

«Siento que es muy insultante dedicar mi vida entera a ser un artista y un cantautor para tener a alguien que lo desprecie (…) Si eso pasa, se terminó, me detendré», manifestó Ed Sheeran en su entrevista asegurando que ningún artista tendría que pasar esta situación.

Siendo este el segundo caso en contra para Ed Sheeran en este año, pues el primero fue en un tribunal de Londres, en abril, en un caso centrado en su canción ‘Shape Of You’, también por un presunto plagio en otros dos artistas.

«Sí, (la compositora) Amy Wadge y yo escribimos la canción ‘Thinking Out Loud'», aseguró Ed Sheeran a la hora de ser interrogado por las autoridades estadounidenses sobre este caso.

‘Thinking Out Loud’, de Sheeran, se disparó en las listas Billboard Hot 100 de Estados Unidos al momento de su lanzamiento y por esta composición Sheeran ganó el premio a la canción del año en los Grammy de 2016.

La familia de Townsend ha señalado que el grupo Boyz II Men ha realizado mezclas de las dos canciones y que Sheeran también ha combinado las canciones en el escenario.

El equipo de Sheeran ha impugnado las acusaciones de los herederos de Townsend. Sostiene que «hay docenas, sino cientas de canciones anteriores y posteriores» a la canción de Gaye, «que utilizan la misma progresión de acordes o una similar».

Más Noticias de Entretenimiento