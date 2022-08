La ecuatoriana Eliana Ortega, emprendió en un negocio que para muchos puede resultar repugnante, pero para ella se ha convertido en un rentable trabajo: sacar piojos.

La falta de empleo y la necesidad de sostenerse junto a su hija, en Nueva York (Estados Unidos), hizo que la suramericana despertara su recursividad para poder pagar los gastos.

«Tras buscar y buscar trabajos por todo lado, llegué donde una señora que me dijo que, si me le medía a todo, y yo sin saber que era le dije que sí me interesaba, cuando me dijo que tenía que matar piojos. Y cuando me lo propuso me pareció raro, pero sin importar me arriesgué porque me iban a pagar 25 dólares la hora», relató la mujer al canal de Youtube «Resilentos».

Aunque Eliana ganaba bien, un día una clienta le reveló que la empresa cobraba 175 dólares la hora y a ella solo le daban 25, así que se independizó.

Lo mejor es que los padres con dinero, pagan porque sí o sí, tienen que solucionar el problema: “La gente rica aquí en Manhattan, contratan un experto para todo, que la niñera, la ama de casa, que el chef que les cocina, y pues la que les saca los piojos”, contó.

La mujer también contó que al principio se sorprendía por las mansiones que debía visitar, pero después se acostumbró porque incluso a estado con famosos, de los cuales, por su profesionalismo, no revela la identidad.

Para independizarse, compró los productos para tratamientos al por mayor, e hizo un curso que le costó 4.500 dólares, pero ahora puede ganar hasta 4 mil dólares al día.