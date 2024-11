Quito, 24 ene (EFE).- Ecuador tiene en curso un trámite para entregar a Estados Unidos equipamiento militar que compró a Rusia, a fin de recibir a cambio equipos y elementos estadounidenses nuevos para usarlo en la seguridad del país, informó este miércoles la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

La canciller ecuatoriana explicó en declaraciones a periodistas que, en años pasados, Ecuador compró equipamiento a Rusia.

"Este equipamiento no estaba operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar", dijo Sommerfeld sin especificar qué tipo de equipos serán parte de este intercambio.

En este caso -añadió- "Ecuador tiene un acuerdo con Estados Unidos para entregar este equipamiento que no está operativo y recibir equipamiento que está siendo mapeado y determinado por el Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude en el control de la seguridad interna, particularmente, en el Ecuador".

Sommerfeld apuntó que esa "es una de las figuras que se utiliza", y subrayó que "no hay ninguna novedad" pues se utiliza en diferentes partes del mundo y "no viola ninguna normativa, no es ilegal".

El listado del equipamiento lo define el Ministerio de Defensa, dijo al subrayar que "es un trámite que está en curso".

La semana pasada, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó en varias entrevistas a medios locales que recibirían de Estados Unidos equipamiento moderno por valor de 200 millones de dólares a cambio de entregarles "chatarra" rusa y ucraniana.

Apoyo estadounidense

Estados Unidos concretó esta semana el envío de equipos para apoyar en temas de seguridad a Ecuador, país que vive un "conflicto armado interno" declarado por Noboa contra las bandas del crimen organizado, a las que ha catalogado como "terroristas".

Con el apoyo de Estados Unidos a la seguridad de Ecuador, se facilitó la entrega de más de 20.000 chalecos antibalas y la donación de más de un millón de dólares en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias, incluidas ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa.

El anuncio de la entrega se dio mientras visita el país una delegación estadounidense, liderada por el asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas, Christopher Dodd, y la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, quienes se reunieron con el presidente Noboa, y harán lo propio con otras autoridades.

Las discusiones se centran en el compromiso continuo con los valores democráticos y el Estado de Derecho, y en las formas de profundizar la cooperación bilateral, incluso con respecto a la seguridad, la cooperación antidrogas, la migración y el desarrollo económico, según un comunicado publicado en la web de la Casa Blanca.

FBI aumentará presencia en Ecuador

Estados Unidos también anunció que, en los próximos días, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) aumentará su personal en el país para apoyar a la Policía Nacional y la Fiscalía.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional está desplegando personal para apoyar la capacitación continua de la Policía y los fiscales.

Asimismo, para ofrecer apoyo adicional en análisis forense digital y otros análisis críticos "para atacar a miembros de pandillas, redes de narcotráfico y funcionarios corruptos; y proporcionar capacitación clave y asistencia técnica con respecto a la protección de los funcionarios ejecutivos", indicó el escrito.

Noboa elevó a inicios de enero la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno" y declaró a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las fuerzas del orden.

Esta declaración, acompañada de un estado de excepción con toque de queda nocturno, se dio tras una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado que incluyeron secuestro de policías, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados y motines carcelarios con cerca de 90 presos fugados y unos 200 rehenes que fueron liberados y la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado.

Por: EFE