Ecuador impone tasa del 30% a importaciones colombianas por falta de cooperación antidrogas

Resumen: Ecuador anunció una tasa del 30% a las importaciones colombianas desde febrero, alegando falta de cooperación contra el narcotráfico en la frontera.

La tasa del 30% a las importaciones colombianas anunciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encendió las alarmas en el comercio regional y elevó la tensión diplomática entre ambos países.

La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de febrero, fue presentada por el mandatario ecuatoriano como una respuesta directa a lo que calificó como una falta de cooperación efectiva de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.

A través de su cuenta oficial en X, Daniel Noboa aseguró que su gobierno ha mantenido canales de diálogo abiertos y esfuerzos de coordinación, pese a que Ecuador enfrenta un déficit comercial cercano a los 1.000 millones de dólares frente a Colombia.

Sin embargo, sostuvo que, mientras Ecuador refuerza la presencia militar y policial en la frontera, los grupos criminales vinculados al narcotráfico siguen operando sin una acción conjunta contundente.

Lea también: ¿Aparecerán J Balvin y Feid? Bad Bunny ya llegó a Medellín y crecen los rumores sobre invitados sorpresa

El presidente ecuatoriano explicó que la tasa del 30% se mantendrá de manera indefinida, al menos hasta que exista, un compromiso “real y verificable” por parte del Estado colombiano para enfrentar de manera coordinada estas economías ilegales que afectan a ambos territorios.

La decisión podría impactar a varios sectores clave de las exportaciones colombianas hacia Ecuador. Entre los productos con mayor presencia en el comercio bilateral se encuentran la energía eléctrica, los medicamentos, el azúcar, los combustibles aeronáuticos, los vehículos y el café sin tostar.

Respuesta desde Colombia

Horas después del anuncio, el Ministerio de Defensa de Colombia informó sobre un operativo en zona de frontera que permitió la incautación de más de dos toneladas de marihuana.

Por ahora, el anuncio de la tasa del 30% abre un nuevo capítulo de tensión diplomática y deja en el aire el futuro inmediato de las relaciones comerciales y de seguridad entre Bogotá y Quito.

Más noticias de Colombia