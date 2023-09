Ecopetrol acelera la transición energética sin dejar el negocio tradicional del crudo

in

Bogotá, 12 sep (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol avanza hacia la producción de energías renovables no convencionales sin dejar de lado "la estrategia en la producción y conservación del negocio tradicional", asegura a EFE el presidente de la compañía, Ricardo Roa, quien ve un enorme potencial en los combustibles verdes.

Roa visitó este lunes Nueva York, donde se reunió con inversores y tocó la campana que marca el inicio de operaciones en Wall Street, para celebrar los 15 años de la entrada de Ecopetrol en ese mercado, donde la compañía tiene en circulación más de 53 millones de ADR (American Depositary Receipt), cada uno de las cuales representa 20 acciones ordinarias.

"Uno de los aspectos que mencionamos (a los inversores) fue la acelerada de la incorporación de energías renovables no convencionales a nuestro sistema y a nuestra balanza energética", dice Roa en una entrevista con EFE desde Nueva York.

El presidente de Ecopetrol, quien fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, explica que "en la estrategia original" tenían previsto "incorporar 900 megavatios y eso lo hemos acelerado; esa meta la vamos a cumplir en el 2025, y al 2030 vamos a tener casi dos gigas adicionales de energías renovables no convencionales".

Según Roa, con esa aceleración, en Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, "podremos convertirnos rápidamente en un gran productor de hidrógeno verde, de amoniaco verde y de metanol".

"Esto se sustenta en que en Colombia contamos con los mejores potenciales de desarrollo de energías basadas en el viento y en la radiación solar en la zona de La Guajira" en el extremo norte del país, explica.

El directivo agrega que, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena, sigla en inglés), Colombia es, después de Chile, "el país en el que podría obtenerse el hidrógeno verde más competitivo del mundo, justamente sustentado en la posibilidad de desarrollo de estas metas de incorporación de energías renovables no convencionales a nuestra matriz energética".

Ajustes a la estrategia

Según Roa, en el "Investor Day" tuvo la oportunidad de explicar a los inversores "los ajustes y los avances" de la Estrategia 2040 de Ecopetrol, que incluye maximizar el potencial del gas en los yacimientos de alta mar en el Caribe, descartar la exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en el país y la optimización del consumo interno de energía.

La meta es que "el negocio de bajas emisiones, que es el gas natural, y los desarrollos de las energías renovables, más el negocio de ISA", la empresa de interconexión eléctrica en la cual Ecopetrol tiene una participación del 51,4 %, que hoy representan entre el 12 y el 14 % del resultado bruto de explotación (Ebitda), "al 2040 van a representar casi el 50 %".

"De modo que el otro 50 % va a estar en la conservación de esos parámetros de desempeño del negocio tradicional y eso es lo que hemos mostrado hoy como cambio fundamental de esa estrategia".

Eso significa que Ecopetrol liderará la transición energética que defiende el presidente colombiano sin dejar de lado la producción de petróleo que, según Roa, está asegurada en el corto y medio plazo.

"Yo diría que en el mediano plazo", afirma al explicar que desde 2019 la empresa no ha firmado nuevos contratos para exploración de gas y tiene "48 contratos vigentes para búsqueda de petróleo y gas que los estamos acelerando y los estamos optimizando en el tiempo".

Con ese propósito, añade, Ecopetrol ha propuesto al Gobierno "la posibilidad de reactivar ocho contratos de exploración que han sido declarados en suspensión por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y hemos desarrollado en las áreas donde hoy estamos produciendo petróleo, que son 39, la posibilidad de aumentar esa búsqueda de petróleo y gas".

"Son los anuncios que hemos hecho prácticamente en este año, tres nuevos hallazgos importantes que nos van a permitir incorporar reservas al sistema y obviamente la incorporación de tecnología para mejorar el recobro de los yacimientos, es decir, "incrementar las reservas y la producción en nuestros campos existentes".

De hecho, "seguimos manteniendo unos muy buenos niveles de producción", dice Roa al señalar que aunque la meta para este año está entre 720.000 y 725.000 barriles diarios, "hemos alcanzado 728.000 barriles en el segundo trimestre".

No al "fracking"

En cuanto a la cuestionada técnica del "fracking", asegura que está descartada en Colombia, aunque la empresa la utilice en la cuenca del Permian (EE.UU.), donde extrae crudo en sociedad con Oxy.

"Las condiciones geológicas de nuestros territorios no son las mismas de la zona en la que hoy tenemos el negocio de hidrocarburos no convencionales, la explotación de este recurso en el Permian, por eso respetaremos y acataremos esa restricción legal para desarrollar proyectos de yacimientos no convencionales en el país", manifestó.

Según Roa, la percepción que tuvieron los directivos de Ecopetrol en su visita a Nueva York es que los inversores tienen ahora "un mayor conocimiento, un mejor entendimiento de las metas que nos estamos trazando en el marco de la transición energética", una de las banderas del actual Gobierno.

Jaime Ortega Carrascal

Por: EFE