El próximo sábado 4 de diciembre será el segundo y último eclipse solar del año y se verá completo o parcialmente en algunas partes del mundo.

Según Natgeo, este eclipse solar provocará una oscuridad total durante 1 minuto y 54 segundos. El evento tendrá lugar a la 1:00 a.m. (UTC) y a la 1:33 a.m. estará completo, para terminarse a las 2:06 a.m.

El eclipse podrá verse completo en la Antártida, en el caso de su avistamiento parcial, se dará en zonas del mundo como África, Australia, Nueva Zelanda, Chile y el sur de Argentina.

Lastimosamente, desde Colombia no se podrá ver. Pero, si desea observarlo, podrá hacerlo a través de la transmisión que hará la Nasa en su canal de Youtube y en su página web.

