Este lunes 8 de abril en varias partes del mundo se verá en el cielo un eclipse solar total. En Colombia podrá disfrutar del eclipse que comenzará desde aproximadamente las 12:39 p. m. hasta las 2:35 p. m.

Expertos indican que el paso de la luna obstruirá la luz del Sol que alumbra a la Tierra y que en ese momento será muy visible en los sectores, del norte y centro de América.

Este evento exhibirá una sombra negra del 0.19 % y un 13.18 % de disco solar visible.

Barranquilla, Cartagena, Montería, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar tendrán oportunidad de apreciar este fenómeno astronómico.

De acuerdo con la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) el eclipse será en el sur del Océano Pacífico, sin embargo, se podrá ver si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Este eclipse solar total será el último visible desde los 48 estados contiguos de Estados Unidos hasta el año 2044, de acuerdo con la NASA.

¿Qué le pasa al cielo en un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol.

Las personas que vean el eclipse desde lugares donde la sombra de la Luna cubre completamente el Sol —lo que se conoce como la trayectoria o franja de la totalidad— experimentarán un eclipse solar total, anunció la NASA.

El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la gente en la trayectoria de la totalidad verá la corona del Sol, o su atmósfera exterior, que suele estar oscurecida por la cara brillante del Sol.

Ready to witness a breathtaking celestial event? Watch the 2024 total solar #eclipse live with us. https://t.co/0dMwJLSBL6 — NASA (@NASA) April 8, 2024

Recomendaciones para ver el eclipse solar del 8 de abril

– No observar el eclipse directamente, sin la protección necesaria, por ningún motivo.

– Aún con instrumentos seguros, evita mirar el eclipse por más de 30 segundos seguidos.

– Antes y después de cada observación al sol se debe verificar el estado del filtro usado.

– Cubrir los ojos antes y después de mirar al Sol con las gafas especiales y autorizadas, además de no retirarlas en ningún momento.

– Si usa gafas con fórmula o recetadas, debe usar el filtro delante de los lentes de estas.

– No mire el Sol a través de ningún instrumento óptico sin el filtro adecuado (certificación internacional ISO 12312-2) en cámaras, telescopios o binoculares.

– Proteger cámaras, telescopios y binoculares con filtros solares

