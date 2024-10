Mhoni Vidente tira el Tarot y hace sus predicciones por el Eclipse de Sol del día 8 de abril 2024 para tener cuidado.

Fue hace 33 años que ocurrió el Eclipse de Sol en el mes de junio, dejando un fecha que muchos pensaron no ver y este lunes 8 de abril tiene al mundo hablando. Precisamente Mhoni Vidente, la astróloga cubana que ha coincidido con hechos como «el avión de Karol G» entre otros, habló sobre el eclipse. «Sin lugar a dudas, este eclipse será el fenómeno astronómico más importante que tendrá lugar este año y no se repetirá hasta el 2052 un evento similar».

«Se visualiza el sismo más catastrófico en toda la historia de la humanidad, después del eclipse solar, que va ser ser Asia, Japón o Indonesia. Va ser de 9.5 o 9.6. Se visualizan cambios radicales en todos los sentidos» dijo Mhoni como lo más pertubardor de sus predicciones.

Pasando a lo de cómo deben estar la persona este día, Mhoni Vidente comparte que no puede comer carne de cerdo, hacer inversiones, quietud total, no regar matas, hacer intervenciones estéticas y tener claro que no se debe mirar al Sol, usar color naranja, cadenas de plata y tener pensamientos positivos. Canela en polvo, azúcar y una medalllita de plata. Según ella se debe esparcir la canela y azúcar en la casa de un día para otro.

Este lunes 8 la idea es que pasen todas las energías para que nada les pase. Hasta las fecha en cuanto a lo de terremoto, históricamente el más devastador fue en 1556 en China que dejó a 830.000 personas fallecidas. Colombia estará bendecido y España con una renovación total.

Mhoni Vidente «El Tarot del Eclipse»



Se espera como siempre que las palabras de Mhoni días después se asocien a sus predicciones, las cuales tienen una validez según fanáticos de ella y medios en México que la consultan siempre.

