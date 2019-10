El drama de una colombiana a quien su ex pareja árabe no le quiere devolver a su hija

Así lo expresó a través de un medio radial Cindy Muñóz quien desde hace cinco meses no tiene noticias de su hija, luego de que su ex pareja de orígen árabe no quiera dejársela ver presuntamente en represalia por la ruptura.

Al parecer Andulrahman Mohammed Alhmami Kamal ha urgido un plan para que la pequeña no vuelva a Colombia, a pesar de que su relación con la colombiana culminó hace varios años. “El pasado 8 de junio, otorgué un permiso notarial por 15 días para que Hanna pudiera salir del país con su padre rumbo a Turquía, confiando en que, tal y como pasó en ocasiones anteriores, Hanna regresaría a casa sin ningún problema”, expresó la colombiana inicialmente en su cuenta personal de Twitter.

No obstante, la niña nunca regresó a su destino, hecho que inmediatamente alertó a la madre especialmente porque aun después de terminar con el árabe mantenía una relación de cordialidad con la familia de este. Sin embargo, afirma que los hechos salidos de lo normal se comenzaron a suscitar: llamadas desviadas, mensajes sin respuesta y hermetismo sagaz por parte de los implicados.

La mujer, quien actualmente radicada en Canadá, comenta que su temor más grande es que el hombre lleve a Hanna a Arabia Saudí con el fin de otorgarle nacionalidad saudí, ya que en el país occidental la ley cobija a los hombres y al ser la niña una menor de edad no podrá salir del país hasta cumplir la mayoría de edad.

Muñóz confirmó que la denuncia en contra de Andulrahman Mohammed Alhmami Kamal, ya se encuentra en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Interpool Turquía y en Interpol Colombia. Así mismo, interpuso una demanda en Canadá y en la Cancillería de Colombia en Emiratos Árabes.