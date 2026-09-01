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    ¡Duro golpe en Zaragoza! Cae alias ’80’ y desmantelan arsenal del Clan del Golfo con explosivos para drones

    En el operativo llevado a cabo en Zaragoza se logró la recuperación de un menor de edad que había sido reclutado por la organización criminal

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: Presidente Abelardo de La Espriella
    ¡Duro golpe en Zaragoza! Cae alias ’80’ y desmantelan arsenal del Clan del Golfo con explosivos para drones

    Resumen: El Ejército Nacional capturó a dos presuntos criminales, recuperó a un menor y halló material bélico y uniformes falsos de la Policía. El presidente Abelardo De La Espriella destacó la operación contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario.

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    Minuto30.com .- Las Fuerzas Militares propinaron un contundente golpe a las estructuras armadas y logísticas del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. En el marco de una ofensiva militar desplegada en el municipio de Zaragoza, el Ejército Nacional logró neutralizar un importante centro de operaciones perteneciente a la subestructura ‘Manuel Alexander Ariza Rosario’.

    El operativo dejó como saldo la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado, el sometimiento a la justicia de un tercer individuo y la recuperación de un menor de edad que había sido reclutado por esta organización criminal.

    La caída de un veterano de la guerra

    Entre los capturados destaca el nombre de Alexander Romero Tano, conocido con el alias de ’80’. Según los reportes de inteligencia militar, este sujeto cuenta con un largo y oscuro prontuario, acumulando más de 30 años de trayectoria criminal al interior de la organización.

    En la actualidad, alias ’80’ desempeñaba funciones estratégicas como ‘caletero’ (encargado de ocultar armas y dinero) y radista, siendo una pieza fundamental para las comunicaciones de la estructura ilegal en la región.

    Arsenal para drones y falsos uniformes policiales

    El registro del área permitió a las tropas desmantelar una central de comunicaciones y ubicar un gigantesco depósito ilegal de armas. El material bélico incautado enciende las alarmas de las autoridades por su capacidad destructiva y táctica:

    • 8 fusiles y 2 pistolas.

    • 1.330 cartuchos de diferentes calibres.

    • 1.200 detonadores y 731 metros de cordón detonante.

    • 9 granadas improvisadas, diseñadas específicamente para ser lanzadas mediante drones.

    Además del armamento, el Ejército halló abundante material de intendencia que pretendía ser utilizado para suplantar a la fuerza pública y evadir los controles. En la caleta se encontraron 70 uniformes tipo Policía estampados con los logos de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y 70 pantalones tácticos.

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    Foto: Presidente Abelardo de La Espriella

    «No habrá escondite seguro»

    El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, fue el encargado de confirmar y celebrar públicamente los resultados de esta operación a través de su cuenta de X (antes Twitter).

    «Seguimos a la ofensiva contra el Clan del Golfo. Les estamos quitando sus hombres, sus armas, sus explosivos y sus capacidades de comunicación. No habrá escondite seguro para quienes pretendan desafiar al Estado y aterrorizar a los colombianos», sentenció el mandatario.

    Los capturados, junto con el material probatorio incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización, mientras que el menor de edad recuperado ingresó a la ruta de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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