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Resumen: Esta decisión refuerza el estándar internacional que viene implementando la CONMEBOL desde 2024. Ya no basta con multas menores; ahora se busca un enfoque preventivo donde el club deba educar a su fanaticada

¡Duro golpe al bolsillo verde! CONMEBOL multa a Atlético Nacional con USD 110.000 por racismo y desórdenes

Minuto30.com .- La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL notificó en las últimas horas una sanción económica de alto calibre contra Atlético Nacional. El ente rector del fútbol sudamericano castigó al club con una multa de USD 110.000 (aproximadamente 430 millones de pesos colombianos) debido al comportamiento de un sector de su hinchada en compromisos internacionales recientes.

Las causas del castigo: Más que un insulto

La sanción se fundamenta en la responsabilidad objetiva del club (Artículos 15.2 y 12.2 del Código Disciplinario), lo que significa que el equipo es legalmente responsable de las acciones de sus seguidores dentro del estadio. Los hechos reportados incluyen:

Actos discriminatorios: Expresiones de racismo que la CONMEBOL está erradicando con severidad.

Lanzamiento de objetos: Comportamientos que pusieron en riesgo la integridad de los jugadores y el cuerpo arbitral.

Uso de puntero láser: Elementos prohibidos que interfieren en el desarrollo técnico del juego.

Advertencia formal y “Pedagogía del Respeto”

Además de la multa económica —que será debitada directamente de los derechos de televisión o patrocinios del club—, la CONMEBOL emitió una advertencia formal por reincidencia.

Si estos hechos se repiten, Atlético Nacional podría enfrentar el cierre parcial o total de las tribunas del Atanasio Girardot para torneos internacionales.

Como medida restaurativa, el club está obligado a:

Exhibir el mensaje: “EL RESPETO ES TITULAR” en sus canales oficiales y durante los actos protocolarios.

Campaña institucional: Lanzar un programa pedagógico dirigido a su hinchada para prevenir el racismo y la violencia en el fútbol.

Tolerancia Cero

Esta decisión refuerza el estándar internacional que viene implementando la CONMEBOL desde 2024. Ya no basta con multas menores; ahora se busca un enfoque preventivo donde el club deba educar a su fanaticada para evitar la quiebra económica por sanciones disciplinarias.