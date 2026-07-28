Resumen: La operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía no solo logró sacar de circulación a estos dos dinamizadores de la violencia, sino que también mermó la capacidad logística de la disidencia

¡Duro golpe a las disidencias! En Jamundí fueron capturados «Pantera» y «Machete»

Minuto30.com .- En una operación militar milimétrica y contundente, las autoridades asestaron un nuevo golpe contra el terrorismo en el occidente del país. Tropas del Ejército y la Fuerza Aérea, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de dos peligrosos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) ‘Jaime Martínez’, señalados de sembrar el terror en Jamundí, Valle del Cauca.

La ofensiva de la Fuerza Pública no da tregua. En las últimas horas, una incursión en la zona rural del conflictivo municipio de Jamundí culminó con la neutralización de los planes bélicos de esta estructura criminal, responsable de la escalada de violencia reciente en la región.

El cerebro detrás del terror aéreo

El principal trofeo de esta operación es la captura de alias ‘Pantera’, un objetivo de alto valor para la inteligencia militar. De acuerdo con el reporte oficial de las Fuerzas Militares, este sujeto operaba como la mano derecha y el hombre de entera confianza de alias ‘Manuel’, quien actualmente funge como el tercer cabecilla al mando de la estructura ‘Jaime Martínez’.

Junto a él fue capturado alias ‘Machete’. Ambos estarían directamente vinculados a una de las tácticas más cobardes y peligrosas empleadas recientemente por los grupos armados ilegales: los ataques aéreos no tripulados.

Según el prontuario revelado por las autoridades, estos hombres serían los responsables de coordinar y ejecutar constantes hostigamientos contra las tropas del Ejército Nacional utilizando:

Lanzamiento de artefactos explosivos acondicionados en drones.

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Uso de artefactos explosivos improvisados conocidos como ‘tatucos’.

Ataques directos con fusilería.

Estas acciones terroristas tenían como principal foco de afectación a las comunidades y a la Fuerza Pública desplegada en los sectores rurales de La Ampudia y San Antonio, jurisdicción de Jamundí.

Arsenal e inteligencia desmantelada

La operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía no solo logró sacar de circulación a estos dos dinamizadores de la violencia, sino que también mermó la capacidad logística de la disidencia. Durante la diligencia, los uniformados incautaron importante material de guerra y equipos de comunicaciones, los cuales serán fundamentales para extraer información de inteligencia que permita desarticular el resto de la red criminal.

Con estas capturas, las Fuerzas Militares reafirman su compromiso de pacificar el Valle del Cauca y neutralizar las amenazas tecnológicas, como los drones explosivos, que los grupos residuales han implementado para atentar contra la vida de los soldados y la población civil.