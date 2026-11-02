Resumen: El Ejército y la Fuerza Aeroespacial desarticularon la Compañía Eiber González, del grupo narcoterrorista Adán Izquierdo de las disidencias de 'Mordisco', en combates en la vereda El Moral de El Cerrito, Valle del Cauca. La operación dejó un muerto, tres capturados, entre ellos el cabecilla alias 'JJ', que resultó herido, y un menor aprehendido, además de la incautación de fusiles, un mortero, granadas para drones, explosivos y 11 millones de pesos en efectivo. El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, celebró el golpe contra la estructura, señalada de extorsionar a la comunidad del centro del Valle.

¡Duro golpe a las disidencias! Capturan a alias ‘JJ’, cabecilla del grupo ‘Adán Izquierdo’, en El Cerrito

El Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana propinaron este domingo 1 de noviembre un nuevo golpe contra las disidencias de las Farc en el centro del Valle del Cauca: en combates registrados en la vereda El Moral, corregimiento de Tenerife, zona rural del municipio de El Cerrito, fue desarticulada la Compañía Eiber González, perteneciente al grupo narcoterrorista Adán Izquierdo, facción al mando de alias Iván Mordisco.

Según el balance preliminar entregado por las autoridades, la operación dejó un integrante del grupo armado muerto en desarrollo de operaciones militares, tres capturados y un menor de 17 años aprehendido. Entre los capturados está alias ‘J. J.’, señalado como el cabecilla de la Compañía Eiber González, quien resultó herido durante los combates.

Así fue la operación en la vereda El Moral

En el despliegue participaron tropas de la Tercera División y la Brigada 3 del Ejército Nacional, junto con unidades del Comando Aéreo de Combate N.º 7 (Cacom 7) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La ofensiva se desarrolló durante horas en la vereda El Moral, donde la estructura tenía su centro de operaciones para delinquir contra la población del centro del departamento.

De acuerdo con el Ejército, esta compañía era la responsable de acciones de constreñimiento, agresiones y extorsiones contra la comunidad de la zona rural de El Cerrito y municipios aledaños del centro del Valle del Cauca. Con la captura de su cabecilla, las autoridades aseguran que la operación afecta directamente la estructura de mando y las finanzas de este grupo residual.

Abundante armamento y explosivos para drones incautados

Durante la operación, las tropas incautaron cuatro fusiles, una escopeta, una pistola, dos revólveres y un mortero hechizo. También fueron halladas 16 granadas para drones, siete dispositivos explosivos, 12 proveedores y 153 cartuchos de diferentes calibres.

El material incautado incluyó además una motocicleta, 13 celulares, un computador portátil, cinco radios de comunicación, una cámara de seguridad, una antena Starlink, material de intendencia, 12 pancartas y 11 millones de pesos en efectivo.

El ministro de Defensa celebró el golpe contra alias ‘JJ’

El ministro de Defensa Nacional, general en retiro Jorge Eduardo Mora López, celebró el resultado de la operación en su cuenta de X y felicitó a las tropas que participaron en el operativo.

«¡Otro golpe contundente contra el narcoterrorismo! En El Cerrito, Valle del Cauca, nuestro Ejército y la Fuerza Aérea capturaron a alias ‘JJ’, cabecilla de la Compañía Eiber González, del grupo criminal ‘Adán Izquierdo’, además de lograr un neutralizado, tres capturados y la incautación de abundante armamento y explosivos para drones», escribió el jefe de la cartera de Defensa.

El ministro agregó que se seguirá golpeando «sin descanso» a quienes extorsionan, amenazan y someten a las comunidades, y aseguró que no habrá refugio ni tregua para los criminales. El Ministerio de Defensa, por su parte, recordó que en la vereda El Moral fue golpeada esta estructura «responsable de constreñir, agredir y extorsionar a la comunidad del centro del departamento».

El Gobierno Nacional también se refirió a la operación y confirmó el balance de un integrante del grupo dado de baja, tres capturados y un menor de edad aprehendido, puesto a disposición de la autoridad competente.

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Una estructura que delinquía en el centro del Valle

El grupo armado organizado residual Adán Izquierdo es una de las estructuras de las disidencias de las Farc que operan en el sur y centro del Valle del Cauca, bajo el mando general de alias Iván Mordisco, uno de los principales cabecillas de estas facciones que se replegaron tras el proceso de paz.

Las autoridades mantienen ofensivas permanentes contra estas estructuras en municipios como El Cerrito, Guacarí, Palmira y Pradera, donde se han registrado extorsiones contra comerciantes, ganaderos y transportadores, además de hechos de violencia contra la población civil.

Alias ‘JJ’ y los demás capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias correspondientes por los delitos que se les imputen.

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