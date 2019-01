Durante el 2018 han abandonado 85 recién nacidos en las calles Venezuela por culpa de la crisis

Según recoge un medio venezolano, en lo corrido de este año han sido abandonados cerca de 85 bebés en espacios públicos de distintas ciudades y sectores del país vecino.

Al parecer, la entidades encargadas de estos pequeños abandonados no dan abasto debido a que cada día llega más y más niños en situación de calle.

Por su parte los encargados de los albergues infantiles manifiestan que no tienen los recursos para ayudar tanto a los pequeños que llegan como a padre que piden colaboración para alimentar a sus hijos.

“Nos hemos conseguido con situaciones de que me lo quieren dejar aquí en la casa para que no se le mueran en sus manos. No podemos ayudarlos”, aseveró el administrar de uno de los albergues.

Asimismo, la organización no gubernamental Pro Adopción puntualizó que el número de padres que han dado a sus hijos en adopción se ha quintuplicado en los últimos tres años.